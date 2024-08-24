خبر في الجول - إعارة أمادي من سيراميكا إلى سموحة
السبت، 24 أغسطس 2024 - 03:18
كتب : FilGoal
توصل سموحة لاتفاق مع سيراميكا كليوباترا لإتمام صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية.
صامويل أمادي
النادي : سيراميكا كليوباترا
وعلم FilGoal.com أن سموحة قد أتم استعارة النيجيري صامويل أمادي لمدة موسم من صفوف سيراميكا.
أمادي البالغ من العمر 21 عاما وصل إلى وصل إلى الدوري المصري في صيف 2022، قادما من أكوا يونايتد النيجيري.
وقبل ذلك كان اللاعب الشاب يلعب في صفوف واري وولفز، الذي تركه إلى أكوا في 2022.
ولعب أمادي 17 مباراة في الموسم الماضي 2023-2024 مع سيراميكا.
إجمالا خلال موسمين لعب أمادي 24 مباراة في الدوري، وصنع هدفا واحدا.
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