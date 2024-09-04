خبر في الجول – سموحة يتفق على ضم أشرف مجدي في صفقة انتقال حر

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 12:23

كتب : هاني العوضي

أشرف مجدي لاعب وسط الجونة

أتم نادي سموحة الاتفاق مع أشرف مجدي لاعب الجونة السابق للانضمام لصفوف الفريق السكندري في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن سموحة اتفق مع أشرف مجدي على التوقيع لمدة 3 سنوات، في صفقة انتقال حر.

وذلك بعد نهاية تعاقده مع الجونة بنهاية الموسم المنقضي.

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ولعب أشرف مجدي الموسم الماضي مع الجونة معارا من مودرن سبورت، قبل نهاية تعاقده مع الأخير وعدم الاتفاق على الانضمام للجونة بشكل نهائي.

ويجيد أشرف مجدي اللعب في كل مراكز وسط الملعب.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في 33 مباراة الموسم الماضي مع الجونة في مختلف المسابقات وسجل 5 أهداف وصنع مثلها.

وكان سموحة جدد إعارة محمد متولي "كناريا" من سيراكيا كليوباترا.

كما تعاقد سموحة مع أدهم أحمد لاعب وسط بروكسي السابق.

وأنهى سموحة الدوري المصري الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

سموحة الجونة أشرف مجدي الدوري المصري
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