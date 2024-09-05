خبر في الجول - سموحة يتمم اتفاقه لضم هشام حافظ

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 16:16

كتب : هاني العوضي

هشام حافظ - بلدية المحلة - الاتحاد

أتم نادي سموحة اتفاقه لضم هشام حافظ ظهير مودرن سبورت.

هشام حافظ

النادي : مودرن سبورت

سموحة

وانتهى تعاقد اللاعب البالغ 23 عاما مع مودرن سبورت هذا الموسم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب سيوقع على عقد يمتد لـ 3 مواسم في صفقة انتقال حر.

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وسبق أن أتم الفريق السكندري اتفاقه مع أشرف مجدي لاعب الجونة كما كشف FilGoal.com في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

كما أصبح صامويل أمادي قريبا لاعب سيراميكا كليوباترا قريبا من الانتقال للفريق.

وسبق أن أعلن بروكسي انتقال أدهم أحمد للموج الأرزق. (طالع التفاصيل)

وقضى هشام حافظ الموسم الماضي معارا لبلدية المحلة من مودرن سبورت.

وخاض بقميصه 25 مباراة دون أن يسجل أو يصنع.

من هو هشام حافظ؟

تعرض في موسم 2021-22 لحالة بلع لسانه أمام طلائع الجيش وتدخلت الأطقم الطبية في الوقت المناسب لإنقاذه.

تعرض للطرد أمام الأهلي في كأس مصر بسبب الاعتراض على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء إذ قال للحكم "هو ظلم وخلاص".

انضم لمنتخب مصر في معسكر سبتمبر 2022 تعويضا لغياب عمر جابر بسبب الإصابة تحت قيادة روي فيتوريا، وتواجد من قبل أيضا في معسكر المنتخب الأولمبي مع روجيرو ميكالي.

انضم لصفوف فيوتشر الموسم الماضي وخاض مباراتين فقط، وكاد أن ينضم للإسماعيلي معارا في يناير 2023 لكن الانتقال لم يتم.

سموحة مودرن سبورت هشام حافظ
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