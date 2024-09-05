خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق ضم السنغالي ندياي

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 13:57

كتب : FilGoal

سيدي ندياي - جيدياوايي

توصل نادي الزمالك لاتفاق مع جيدياوايي السنغالي لضم المهاجم الشاب سيدي ندياي.

صاحب الـ 19 عاما سينضم لصفوف الأبيض حال إتمام التعاقد بشكل نهائي لقائمة تحت السن للموسم المقبل حسبما علم FilGoal.com.

ويمتلك كل فريق في الدوري المصري الحق في قيد 3 لاعبين تحت السن وفقا للائحة الموسم الجديد من المسابقة. (طالع التفاصيل)

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ويرتدي ندياي قميص فريقه جيدياوايي منذ فبراير الماضي عقب تصعيده للفريق الأول، إذ خاض 8 مباريات في الدوري السنغالي.

وسجل ندياي 5 أهداف احتل بها المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري السنغالي، الذي تصدر قائمته سوليماني سيسيه برصيد 8 أهداف.

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الأهداف الـ 5 من أصل 27 سجلها فريقه في الدوري الموسم الماضي، أي ما يساوي 18% من أهداف فريقه.

وجاءت 3 أهداف من أصل 5 في شباك فريق أواكام في الجولة 20 من الدوري السنغالي.

ويبلغ طول اللاعب المولود في 2005، 190 سم.

وأنهى فريقه الموسم الماضي في المركز الرابع بفارق 10 نقاط عن تونجيث الذي حصد اللقب وتأهل لدوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.

وحصل ندياي على فرصة تمثيل منتخب السنغال تحت 20 عاما مؤخرا.

وسبق أن كشف نادي راسينج الإيفواري لـ FilGoal.com اهتمام الزمالك بضم عبدولاي جيري. (طالع التفاصيل)

وضم الزمالك حتى الآن المغربي محمود بنتايك، كما وصلت البطاقة الدولية للفلسطيني عمر فرج في انتظار الإعلان الرسمي. (طالع التفاصيل)

الزمالك جيدياوايي السنغالي سيدي ندياي
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