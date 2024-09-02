المصري يعلن ضم كريم بامبو ومحمد هاشم
الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 00:25
كتب : عمرو نبيل
أعلن المصري ضم كريم بامبو من البنك الأهلي ومحمد هاشم من الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.
محمد هاشم
النادي : المصري
كريم بامبو
النادي : المصري
وكشف FilGoal.com في وقت سابق توقيع اللاعب للمصري عقب نهاية عقده مع البنك الأهلي. (طالع التفاصيل)
كما كشف FilGoal.com أيضا توقيع هاشم للمصري منذ شهر فبراير الماضي للانتقال عقب نهاية عقده مع الإسماعيلي بنهاية الموسم المنقضي. (طالع التفاصيل)
وانضم بامبو بعقد يمتد لمدة موسمين مع الفريق البورسعيدي، فيما وقع هاشم على عقد يمتد لمدة 3 مواسم.
اللاعب البالغ 31 عاما تألق مع البنك الأهلي وخاض بقميص 110 مباراة سجل خلالها 38 هدفا وصنع 7 جعلته الهداف التاريخي للنادي.
أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر ، إجراءات التعاقد مع كريم بامبو لاعب فريق البنك الأهلي وذلك لمدة موسمين #AlMasrySC pic.twitter.com/XsrZ10st9f— Al-Masry SC (@AlMasrySC) September 1, 2024
كما سبق أن لعب لصفوف الأهلي والزمالك والإسماعيلي ومن القلائل في الكرة المصرية الذين ارتدوا قمصان الثلاثي.
وتوج بامبو بقميص الأهلي بلقب الدوري المصري مرتين.
وسبق أن كشف FilGoal.com قيد الثنائي في قائمة المصري الإفريقية لمواجهة الهلال الليبي في الدور التهميدي الثاني من الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)
من هو كريم بامبو