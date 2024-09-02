المصري يعلن ضم كريم بامبو ومحمد هاشم

محمد أحمد سعيد والشهير بـ "كريم بامبو" والسبب في اختلاف الاسم يعود إلى أن أحد والديه أراد تسميته كريم والآخر محمد فقُيد في السجلات الرسمية باسم محمد واشتهر بين أصدقائه بكريم.

أما لقب "بامبو" هو في الأصل لقب والده الذي اشتهر به خلال لعبه لأسوان سابقا.

الهداف التاريخي للبنك الأهلي في الدوري المصري، وهو البديل السوبر حيث سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفا في 32 مباراة كبديل خلال تلك المدة.

في 2021 سجل ضد مصر للمقاصة 4 أهداف (سوبر هاتريك) كأول من يفعلها منذ 19 عاما في الدوري المصري منذ أحمد بلال مع الأهلي عام 2004 ضد المقاولون العرب.

من القلائل الذين ارتدوا قميص الأهلي والزمالك والإسماعيلي، وتوج بلقب الدوري مرتين الأولى مع الأهلي 2013-14 والثانية مع الزمالك 20-21.

في موسم 2021-22 عوقب بالإيقاف لمدة 4 أشهر بسبب تناول المنشطات (حبوب تخسيس) ووصف فترة الإيقاف بـ "الأصعب في حياته بسبب المضايقات التي تعرض لها خاصة أمام أسرته".

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