المصري يعلن ضم كريم بامبو ومحمد هاشم

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 00:25

كتب : عمرو نبيل

كريم بامبو - البنك الأهلي

أعلن المصري ضم كريم بامبو من البنك الأهلي ومحمد هاشم من الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

محمد هاشم

النادي : المصري

كريم بامبو

النادي : المصري

البنك الأهلي
المصري

وكشف FilGoal.com في وقت سابق توقيع اللاعب للمصري عقب نهاية عقده مع البنك الأهلي. (طالع التفاصيل)

كما كشف FilGoal.com أيضا توقيع هاشم للمصري منذ شهر فبراير الماضي للانتقال عقب نهاية عقده مع الإسماعيلي بنهاية الموسم المنقضي. (طالع التفاصيل)

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وانضم بامبو بعقد يمتد لمدة موسمين مع الفريق البورسعيدي، فيما وقع هاشم على عقد يمتد لمدة 3 مواسم.

اللاعب البالغ 31 عاما تألق مع البنك الأهلي وخاض بقميص 110 مباراة سجل خلالها 38 هدفا وصنع 7 جعلته الهداف التاريخي للنادي.

كما سبق أن لعب لصفوف الأهلي والزمالك والإسماعيلي ومن القلائل في الكرة المصرية الذين ارتدوا قمصان الثلاثي.

وتوج بامبو بقميص الأهلي بلقب الدوري المصري مرتين.

وسبق أن كشف FilGoal.com قيد الثنائي في قائمة المصري الإفريقية لمواجهة الهلال الليبي في الدور التهميدي الثاني من الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

من هو كريم بامبو

محمد أحمد سعيد والشهير بـ "كريم بامبو" والسبب في اختلاف الاسم يعود إلى أن أحد والديه أراد تسميته كريم والآخر محمد فقُيد في السجلات الرسمية باسم محمد واشتهر بين أصدقائه بكريم.

أما لقب "بامبو" هو في الأصل لقب والده الذي اشتهر به خلال لعبه لأسوان سابقا.

الهداف التاريخي للبنك الأهلي في الدوري المصري، وهو البديل السوبر حيث سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفا في 32 مباراة كبديل خلال تلك المدة.

في 2021 سجل ضد مصر للمقاصة 4 أهداف (سوبر هاتريك) كأول من يفعلها منذ 19 عاما في الدوري المصري منذ أحمد بلال مع الأهلي عام 2004 ضد المقاولون العرب.

من القلائل الذين ارتدوا قميص الأهلي والزمالك والإسماعيلي، وتوج بلقب الدوري مرتين الأولى مع الأهلي 2013-14 والثانية مع الزمالك 20-21.

في موسم 2021-22 عوقب بالإيقاف لمدة 4 أشهر بسبب تناول المنشطات (حبوب تخسيس) ووصف فترة الإيقاف بـ "الأصعب في حياته بسبب المضايقات التي تعرض لها خاصة أمام أسرته".

من هو محمد هاشم

في يناير 2017، تعاقد الإسماعيلي مع المدافع محمد هاشم قادما من طلائع الجيش على سبيل الإعارة قبل تحويل الصفقة إلى انتقال نهائي.

طموحات كبيرة كشف عنها اللاعب في بدايته بعمر 21 عاما، إذ كان يستهدف المنتخب والاحتراف الخارجي، وأعرب مباشرة عن تمنيه بالحصول على بدايته أمام فريقه المُعار منه آنذاك، طلائع الجيش.

ولكن ذلك لم يتحقق، إذ تواجد على مقاعد البدلاء وتأخرت البداية للجولة التالية، أمام النصر للتعدين حين نال مشاركة أساسية في انتصار الدراويش بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

سرعان ما أتت الرياح بغير ما تشتهي السفن، ففي مايو 2017، سقط هاشم مصابا في الدقيقة 19 من مواجهة الزمالك، وبعده بدقيقة واحدة تلاه حسني عبد ربه أسطورة الفريق.

الإصابات لم تترك اللاعب على فترات، ولكنه وصل إلى مباراته رقم 100 مع الإسماعيلي في فبراير 2022، وحتى الآن لعب 165 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل 6 أهداف، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الإسماعيلي لموسم 2021-2022.

كريم بامبو البنك الأهلي المصري
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