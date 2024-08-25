الهلال والمريخ في موريتانيا؟ مصدر من الاتحاد السوداني لـ في الجول: عودة الدوري المحلي قريبا

أصبحت عودة الدوري السوداني وشيكة لتغلق الباب أمام مشاركة الهلال والمريخ قطبي الكرة في السودان في دوريات إفريقية أخرى.

وتعاني السودان من أزمة سياسية طاحنة أدت لتوقف الدوري السوداني في منتصف موسم 2022-23 ودون إقامة الموسم الماضي 2023-24.

الاتحاد السوداني آنذاك قرر مشاركة فرقه في البطولات القارية خلال النسخة الماضية وفقا لآخر ترتيب لجدول الدوري قبل التوقف بسبب الأزمة.

وكان الحل هو مشاركة القطبين خارج البلاد من أجل اكتساب الاحتكاك لأجل المشاركة القارية، في ظل تعذر إقامة مسابقة الدوري السوداني خارج البلاد.

بالفعل أعلن الهلال ثم المريخ موافقة الاتحاد التنزاني على مشاركاتهما في الدوري التنزاني بداية من الموسم الجاري وهو ما لم يحدث في النهاية. (طالع التفاصيل)

ثم ظهر الدوري الموريتاني كبديل للتنزاني، وعرض تحمل قرارات نفقات الناديين. (طالع التفاصيل)

وبعد فترة طويلة من الانتظار، أجرى الاتحاد الموريتاني قرعة الدوري لموسم 2024-25 بالفعل بمشاركة الهلال والمريخ.

ثم تفاجئ الجميع بإزالة كل ما يتعلق بمشاركة ممثلا السودان من حسابات الاتحاد الموريتاني على وسائل التواصل الاجتماعي.

مصدر من الاتحاد السوداني كشف لـ FilGoal.com سبب استبعاد الفريقين بعد إجراء القرعة قائلا "قررنا إقامة الدوري السوداني مجددا، والموعد الأقرب هو شهر نوفمبر المقبل، ولذلك رفضنا مشاركة الهلال والمريخ في الدوري الموريتاني وأخطرنا الاتحاد الموريتاني بذلك".

وأضاف "سنفعل كل شيء لإقامة الدوري السوداني سواء في مدينة بعيدة عن الصراع أو ربما يقام خارج البلاد، وليكن في جوبا عاصمة جنوب السودان".

وأتم "لا بد من إقامة الدوري السوداني حتى لا نتعرض لعقوبات بإيقاف الاتحاد المحلي، ما قد يؤدي إلى استبعاد المنتخب السوداني خارج تصفيات كأس العالم وكأس أمم إفريقيا".

الهلال الموسم الماضي شارك في دوري أبطال إفريقيا وودع من دور المجموعات بعدما خاض مباراتين في تنزانيا وأخرى في ليبيا كملعبه.

وخلال تلك الفترة ومن أجل أن يحافظ الهلال والمريخ على جاهزية لاعبيهم، خاضا معسكرات مختلفة في تنزانيا وتونس ومصر.

الاتحاد السوداني قرر إقامة مسابقة تحمل اسم دوري السوبر السوداني، ولُعبت مبارياتها في تنزانيا بشهر يونيو الماضي. (طالع التفاصيل)

والسبب هو تحديد هوية الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية للموسم الجاري 2024-25. وأقيمت البطولة بمشاركة 3 فرق هي الهلال والمريخ وحي الوادي نيالا.

وتوج الهلال بلقب دوري السوبر السوداني برصيد 6 نقاط فيما حل المريخ ثانيا وتأهل كلاهما لدوري أبطال إفريقيا، وحجز حي الوادي نيالا مقعده في الكونفدرالية.

في نسخة 2024-25 من دوري أبطال إفريقيا، شارك الهلال والمريخ على ملعب جوبا في عاصمة جنوب السودان ورغم الأزمات تأهل كلاهما على حساب فريقي أهلي بنغازي والنصر الليبي.

فيما تعذرت مشاركة حي الوادي نيالا في الكونفدرالية الموسم المقبل بالكونفدرالية بعدما استبعد الاتحاد السوداني مشاركته بعدم إرسال اسمه.

ورغم المشاكل وتوقف الدوري المحلي إلا أن منتخب السودان يحقق نتائج مميزة للغاية في تصفيات كأس العالم 2026.

فيتصدر مجموعته على حساب السنغال والكونغو الديمقراطية وتوجو وجنوب السودان وموريتانيا.

ويخوض صقور الجديان المباريات في ليبيا على ملعب شهداء بينينا ويتصدرون الترتيب برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 جولات بفارق نقطتين عن السنغال.

كتيبة الغاني كواسي أبياه خاضت معسكرا في مدينة الطائف السعودية ساهم في الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة للتصفيات.

ويستعدون حاليا للمشاركة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والتي ستقام خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلين.

ويتواجد المنتخب السوداني في مجموعة رفقة غانا وأنجولا والنيجر على آمل العودة للمشاركة في أمم إفريقيا بالمغرب بعد غياب عن نسخة 2023.

الأزمة السودانية قاربت على الانتهاء، وكما سبق أن صرّح سيف تيري مهاجم فاركو ومنتخب السودان من قبل لـ FilGoal.com: "المدرب يخبرنا إننا سنكون سبب إيقاف الحرب في السودان وألا نفرط في حلمنا".