يشارك في أبطال إفريقيا.. الهلال بطل دوري السوبر السوداني بعد انسحاب المريخ

الأحد، 30 يونيو 2024 - 19:13

كتب : FilGoal

المريخ والزمالك - الصور من الحساب الرسمي للمريخ عبر "فيسبوك"

انسحب المريخ أمام الهلال في دوري السوبر السوداني الذي أقيم في تنزانيا لتحديد هوية الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

وتتوقف الكرة السودانية عن العمل منذ أكثر من عام بسبب الأحداث السياسية في البلاد.

وأقام الاتحاد السوداني البطولة من أجل تحديد هوية الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

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وشارك في البطولة كل من الهلال والمريخ وحي الوادي نيالا.

وفي المباراة الأولى اكتسح الهلال فريق حي الوادي بنتيجة 7-1 وفي المباراة الثانية فاز المريخ بنتيجة 1-0 على حي الوادي.

وأصبحت مباراة الدربي بين قطبي السودان بمثابة نهائي لتحديد البطل.

وبعد إعلان الفريقين للتشكيل الاستعداد لخوض المباراة على استاد عزام في تنزانيا.

رفض لاعبو المريخ خوض المباراة وفقا لبيانه عبر حسابه على "فيسبوك" بسبب "تجاوزات الاتحاد السوداني ورفض إخراج كاميرات التلفزيون".

وتوج الهلال بلقب دوري السوبر السوداني برصيد 6 نقاط فيما حل المريخ ثانيا وتأهل كلاهما لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

بينما سيشارك حي الوادي نيالا في الكونفدرالية الموسم المقبل.

المريخ السودان دوري سوبر السودان الهلال، المريخ
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