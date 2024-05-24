موريتانيا تتحمل نفقات مشاركة الهلال والمريخ محليا وقاريا.. وكاف يحسم الأمر

الجمعة، 24 مايو 2024 - 11:22

كتب : FilGoal

المريخ × الهلال

اتخذ الاتحاد الموريتاني لكرة القدم قرارا بالموافقة على مشاركة الهلال والمريخ السودانيين في الدوري المحلي عارضا تحمل قرارات نفقات الناديين.

وتوقف الدوري السوداني، خلال آخر موسمين، نتيجة اندلاع الحرب ووجود اشتباكات.

وبحسب موقع البطولة المغربي، فإن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم وافق على مشاركة الهلال والمريخ السودانيين في الدوري المحلي، عارضاً تحمل كافة نفقات الناديين، وذلك على خلفية الحرب الدائرة في السودان، الذي تحول دون إقامة الدوري المحلي بالبلاد.

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وأوضحت التقارير أن الاتحاد الموريتاني أرسل خطابا إلى نظيره السوداني جاء فيه "نرحب بمشاركة نادي المريخ ونادي الهلال السودانيين في الدوري الوطني اعتبارا من الموسم القادم مع مراعاة أن اتحادنا سيتكفل بمصاريف الإقامة في موريتانيا وملاعب التدريب والمواصلات الداخلية. وتبقى هذه الإجراءات مشروطة بقبول الاتحاد الافريقي لمشروع الدوري الموريتاني موسم 2025/2024 الذي عرضناه عليه وننتظر رده".

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"بيد أن التصنيف النهائي للدوري الوطني الممتاز سيعتبر الأول من الأندية الموريتانية بطلا للدوري ويمثل بلادنا افريقيا وكذلك يكون ترتيب الناديين السودانيين الأول منهما في الترتيب بطلا على الآخر".

"ويهتم الاتحاد الموريتاني أيضا بمشاركة الناديين السودانيين في البطولات الافريقية وخوض مبارياتهما في الملاعب المحلية دون أن يتحمل نفقات ذلك. ومع تجديد ترحيبنا بمشاركة الناديين واستعدادنا لمنحهما التسهيلات اللازمة في الإطار المحدد أعلاه".

يذكر أن الهلال السوداني حل في المركز السادس عشر، حسب تصنيف الأندية الإفريقية برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد المريخ في المركز 31 برصيد 9 نقاط.

الهلال المريخ
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