أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم الثامن لـ البعثة المصرية

السبت، 03 أغسطس 2024 - 18:01

كتب : محمد سمير

عبد العزيز محيلبة

انتهت منافسات البعثة المصرية في ثامن أيام أولمبياد باريس 2024 في الرياضات الفردية.

وإليكم ملخص نتئج البعثة المصرية في اليوم الثامن لـ باريس 2024.

الشراع

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حلت خلود في المركز 39 في السباق الرابع، والـ 41 في السباقين الخامس والسادس. وحل بدوي في المركز 41 في السباقين الخامس والسادس.

ويخوض كلاهما السباقين السابع والثامن غدا الأحد. (طالع التفاصيل)

سباحة

انسحاب مروان القماش من سباق سباق التصفيات 1500م حرة بسبب إصابته في الكتف. (طالع التفاصيل)

رماية

أميرة أبو شقة تنهي اليوم الأول من تصفيات سكيت سيدات وتستكمل منافستها غدا.

عزمي محيلبة وإبراهيم عمر يودعان منافسات سكيت رجال. (طالع التفاصيل)

رماية أولمبياد باريس باريس 2024
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