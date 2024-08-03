فرصة ميدالية ضائعة.. عزمي محيلبة وعمر هشام يودعان منافسات الرماية

ضاعت فرصة الفوز بميدالية أولمبية بعدما فشل عزمي محيلبة وعمر هشام في التأهل إلى نهائيات منافسات الرماية سكيت.

ويصعد أول ستة متسابقين من التصفيات إلى النهائيات.

وحل محيلبة في المركز العاشر بعدما حصد 121 نقطة، فيما جاء عمر هشام في المركز الـ29 من أصل 30 لاعبا بعدما حصد 106 نقطة.

وأقيمت المسابقة على مدار يومين بواقع ثلاث جولات أمس الجمعة واثنتين اليوم السبت.

وجاء نتائج الثنائي في أول ثلاث جولات كالتالي:

عزمي محيلبة حصل على 24 نقطة من أصل 25 في الجولة الأولى.

عمر هشام حصل على 22 نقطة من أصل 25 في الجولة الأولى.

عزمي محيلبة حصل على 25 نقطة من أصل 25 في الجولة الثانية.

عمر هشام حصل على 20 نقطة من أصل 25 نقطة في الجولة الثانية.

عزمي محيلبة حصل على 22 نقطة من أصل 25 في الجولة الثالثة.

عمر هشام حصل على 20 نقطة من أصل 25 في الجولة الثالثة.

أما في الجولتين الأخيرتين فالنتائج كانت كالتالي:

عزمي محيلبة حصل على 25 نقطة في المحاولة الرابعة.

عمر هشام حصل على 22 نقطة في المحاولة الرابعة.

عزمي محيلبة حصل على 25 نقطة في المحاولة الخامسة.

عمر هشام حصل على 22 نقطة في المحاولة الخامسة.

من هو عزمي محيلبة؟

ترعرع محيلبة ضمن عائلة رياضية وكان شقيقه الأكبر عبد العزيز محيلبة لاعب رماية أيضا، بالإضافة إلى والده وجده اللذان مارسا اللعبة أيضا.

تخرج محيلبة من كلية الهندسة الصناعية.

بدأ التدرب على الرماية في سن الثامنة ثم بدأ في المشاركة بالبطولات منذ سن الـ 13.

يتدرب محيلبة من 3 إلى 5 ساعات يوميا من أجل المحافظة على مستواه وتطويره في الرماية.

شارك في نسختي ريو 2016 وطوكيو 2020 من الأولمبياد.

تأهل محيلبة لأولمبياد باريس 2024 بعد أن توج ببطولة العالم التي أقيمت في كرواتيا.

نظرا لإنجازاته في اللعبة تم إطلاق اسمه على ملعب الرماية داخل نادي الصيد بالإسكندرية.

من هو عمر هشام؟

ممثل مصل في منافسات السكيت في الرماية على مستوى الرجال في أولمبياد باريس 2024.

حصل على الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا الأخيرة لتكون بوابته للتأهل للأولمبياد.

أهداه عزمي محيلبة تذكرة التأهل للأولمبياد إذ أن محيلبة كان قد حسم تأهله سلفا.