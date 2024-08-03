أولمبياد باريس – سباحة.. انسحاب مروان القماش بسبب الإصابة

انسحب السباح المصري مروان القماش من سباق التصفيات 1500م حرة الذي أقيم اليوم السبت بسبب الإصابة.

وتحامل القماش على نفسه في سباق 800م حرة إذ عانى من إصابة في الكتف.

وكشفت الفحوصات التي خضع لها مروان عن اشتباه في إصابته بخلع في مفصل الكتف الأيسر ولكنه تحامل على نفسه وأكمل السباق.

وحل مروان القماش في المركز الـ27 في التصفيات بزمن قدره 8:09:00 دقيقة.

من هو مروان القماش؟

مواليد 14 نوفمبر 1993.

بدأ مشواره مع السباحة في سن الرابعة بنادي سبورتنج بالإسكندرية، ودرس بجامعة إنديانا بلومنجتون في الولايات المتحدة الأمريكية.

لم يكن يحب السباحة أبدا بسبب برودة الماء، لكنه بدأ يحب اللعبة بعدما شاهد إخوته يحصدون الميداليات.

بعد ذلك أصبح تدريبه يوميا خلال حصتين في اليوم لمدة ساعتين وتمرين في صالة الألعاب الرياضية لمدة ساعة ويستيقظ في الرابعة فجرا من أجل التدريبات.

شقيقاه الصغيران يوسف ومازن يمارسان السباحة، وشارك يوسف في بطولة العالم 2019، بينما مازن لعب في بطولة العالم للدورات القصيرة.

يؤمن بمقولة (ما تفكر فيه يتحقق، وما تتخيله تصنعه).

حصل على منحة للدراسة والتدريب في أمريكا عام 2012 في جامعة ساوث كارولينا.

بدأ حلم مروان بالدراسة والتدريب في أمريكا قبل أن تصبح أحلامه أكبر ويرغب في المشاركة بالأولمبياد، والآن يتواجد للمرة الثالثة على التوالي في الأولمبياد.