أولمبياد باريس - مراكز متأخرة لخلود وبدوي في الشراع باليوم الثالث

السبت، 03 أغسطس 2024 - 17:49

كتب : FilGoal

علي بدوي - الشراع

واصل علي بدوي وخلود منسي منافسات الشراع في أولمبياد باريس 2024 لليوم الثالث على التوالي.

حلت خلود في المركز 39 في السباق الرابع، والـ 41 في السباقين الخامس والسادس.

وحل بدوي في المركز 41 في السباقين الخامس والسادس.

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وتقام منافسات الشراع من 10 سباقات على 5 أيام ويتم تأهل أول 10 متسابقين إلى النهائي.

ويتم احتساب النقاط بجمع المراكز في الـ 10 سباقات على أن يتم حذف النتيجة الأسوأ وترتيب اللاعبين.

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من هو علي بدوي؟

مواليد 1 يناير 2001.

يتدرب 30 ساعة أسبوعيا، ودرس إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في مالطا.

يهوى الاستماع إلى الموسيقى ومتابعة أخبار البورصة.

بدأ رياضة الشراع وعمره 6 أعوام في نادي اليخوت المصري.

اختار رياضة الشراع بسبب حبه للألعاب البحرية والمائية، ومتابعة رياضيي الشراع الأكبر منه سنا.

يبدأ يومه بالاستيقاظ في السابعة صباحا ويذهب للجري لمدة 30 دقيقة ثم يتدرب على الشراع لمدة 3 ساعات ويختتم تدريباته بمران في صالة الألعاب الرياضية.

قدوته محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول لكرة القدم، ولويس هاميلتون بطل الفورمولا 1.

لاعبة الشراع خلود منسي:

من هي خلود منسي؟

مواليد 22 يوليو 1998.

بدأت ممارسة لعبة الشراع في التاسعة من عمرها بمحافظتها بالإسكندرية.

تُلقب بـ عروس البحر، وتهوى الرسم، ودرست الهندسة بالجامعة اليابانية في برج العرب.

بدأت ممارسة الشراع وعمرها 9 سنوات بسبب رؤية شقيقها الأكبر في التدريبات، ولعبت الشراع والجمباز سويا قبل أن تستقر على الشراع.

قابلت كرم جابر بطل المصارعة وصاحب الذهبية والفضية في الأولمبياد، وحلمت أن تمثل مصر يوما في الأولمبياد مثله ونجحت في التأهل في باريس للمرة الثانية على التوالي.

أولى بطولاتها الخارجية كانت في إيطاليا، وكانت أصغر لاعبة تحقق ميدالية بالبطولة العربية في 2011 بالدوحة.

بجانب اللغة العربية تتحدث اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

تعرضت لإصابة قوية في 2018 تسببت في غيابها عن المشاركات لمدة 7 أشهر.

تبحر يومين في الأسبوع وتذهب إلى صالة الألعاب الرياضية 5 أيام في الأسبوع.

كانت أول لاعبة تمثل مصر في الدورات الأولمبية للشباب عندما شاركت في 2014 بالصين.

علي بدوي خلود منسي شراع أولمبياد 2012 ، باريس ، المتوكل
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