أولمبياد باريس - مراكز متأخرة لخلود وبدوي في الشراع باليوم الثالث
السبت، 03 أغسطس 2024 - 17:49
كتب : FilGoal
واصل علي بدوي وخلود منسي منافسات الشراع في أولمبياد باريس 2024 لليوم الثالث على التوالي.
حلت خلود في المركز 39 في السباق الرابع، والـ 41 في السباقين الخامس والسادس.
وحل بدوي في المركز 41 في السباقين الخامس والسادس.
وتقام منافسات الشراع من 10 سباقات على 5 أيام ويتم تأهل أول 10 متسابقين إلى النهائي.
ويتم احتساب النقاط بجمع المراكز في الـ 10 سباقات على أن يتم حذف النتيجة الأسوأ وترتيب اللاعبين.
من هو علي بدوي؟
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