أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم الأول لـ البعثة المصرية

السبت، 27 يوليه 2024 - 23:00

كتب : محمد سمير

بعثة مصر - حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

انتهت منافسات البعثة المصرية في أولى أيام أولمبياد باريس 2024 سواء في الرياضات الفردية أو الجماعية.

وكان زياد السيسي قريبا من تحقيق ميدالية أولى لمصر في الأولمبياد، بحصد برونزية لكن خسر في اللحظات الأخيرة.

وإليكم ملخص ننائج البعثة المصرية في اليوم الأول لـ باريس 2024.

السلاح

زياد السيسي احتل المركز الرابع بعد الخسارة 15-12 من الإيطالي لويجي ساميلي. (طالع التفاصيل)

محمد عامر المركز الخامس بعد الخسارة 15-13 من الإيطالي لويجي ساميلي. (طالع التفاصيل)

ناردين إيهاب تخسر أمام الفرنسية ماري فلورينس بطلة بطولة العالم 2023 في دور الـ 32 بنتيجة 10-15. (طالع التفاصيل)

أية تودع من دور الـ 32 بعد الخسارة أمام المصنفة الأولى عالميا فيفيان كونج لاعبة هونج كونج 15-12. (طالع التفاصيل)

جمباز

عمر العربي ينهي منافسات فردي جمباز فني في المركز الـ27 من أصل 28. (طالع التفاصيل)

ملاكمة

بعد خطأ صادم يمنى عياد تودع دون لعب بسبب تخطي الوزن المسموح. (طالع التفاصيل)

تعرف على تصريحات رئيس اتحاد الملاكمة عبر FilGoal.com: سنحقق في استبعاد يمنى عياد. (طالع التفاصيل)

تنس طاولة

خسارة الثنائي (عمر عصر - دينا مشرف) أمام الثنائي المصنف الأول عالميا الصيني (وانج - صان) 0-4. (طالع التفاصيل)

خسارة هنا جودة من الهولندية بريت إريلاند بنتيجة 4-0. (طالع التفاصيل)

الرماية

هالة الجوهري تنهي منافسات تصفيات 10م مسدس ضغط هواء في المركز 12 بعد تحقيق 574 نقطة لكنها فشلت في التأهل للنهائي بسبب صعود أول 8 فقط، وكان يفصلها 4 نقاط. (طالع التفاصيل)

هالة الجوهري عبر حسابها على إنستجرام: في 4 سنوات تقدمت على أكثر من بطلة أولمبية

عدم مشاركة نور عباس.

تصفيات 10 متر بندقية هوائية لزوجي المختلط بعدم تأهل فريق مصري للمنافسة على الميدالية. (طالع التفاصيل)

الثنائي (محمد حمدي - مي مجدي) في المركز الـ11 من أصل 28 بإجمالي 626.3 نقطة.

بينما الثنائي (إبراهيم كُريم - ريماس خليل) في المركز الـ 28 والأخير بإجمالي 620.6

التجديف

عبد الخالق البنا يتأهل إلى ربع النهائي بعدما حجز مقعده بين 24 متسابقا. (طالع التفاصيل)

جودو

خسارة يسري سامي بالإيبون أمام المنغولي أريونبولد إنختايفان. (طالع التفاصيل)

كرة يد

مصر تهزم المجر 35-32 (طالع التفاصيل)

كرة قدم

مصر تنتصر على أوزبكستان 1-0 (طالع التفاصيل)

كرة طائرة

مصر تخسر من بولندا 3-0 (طالع التفاصيل)

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