أولمبياد باريس - رئيس اتحاد الملاكمة لـ في الجول: سنحقق في استبعاد يمنى عياد

السبت، 27 يوليه 2024 - 19:28

كتب : FilGoal

يمنى عياد - ملاكمة

كشف عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة كواليس استبعاد يمنى عياد لاعبة الملاكمة المصرية من أولمبياد باريس 2024.

وكانت يمنى قد استبعدت من المشاركة في منافسات الملاكمة وزن 54 كيلو جرام بسبب فشلها في الميزان قبل مباراتها.

وقال غنيم عبر FilGoal.com: "واقعة استبعاد اللاعبة يمنى عياد بسبب زيادة الوزن يحدث معنا لأول مرة وهو أمر يخصها هي ومسؤولة عنه لأنها أرسلت لنا ليلة المباراة صورة لميزانها وكان ٥٤ كيلو جرام، أي أنه كان قانونيا ولكننا فوجئنا بالزيادة ٧٠٠ جرام قبل المباراة مباشرة واستبعادها، لذلك سنجري تحقيقا مع اللاعبة لمعرفة الأسباب وسنعلنها فورا خلال ساعات".

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وقال غنيم في تصريحات إعلامية أنه فضل الاستماع بنفسه للاعبة ولن يتم ذبحها كما يعتقد البعض ولكن سيتم معاقبتها في حالة الإدانة مشيراً إلى أن يمنى عياد لاعبة صاعدة وينتظرها مستقبل كبير ولكن يجب محاسبتها حتى لا تقع مستقبلاً في مثل هذه الأخطاء.

واعترف عبد العزيز أن القرعة ظلمت أبطال مصر في اللعبة إذ وقع عبدالرحمن عرابي وزن ٨٠ كليو مع لاعب أذربيجان وهو مصنف رقم واحد على العالم في وزنه

كما أن عمر العوضي لاعب منتخب مصر وزن ٧١ ك وقع أيضا في طريق لاعب المنتخب الباكستاني والمصنف الاول عالمياً في هذا الوزن .

من هي يمنى عياد؟

كتبت اسمها في تاريخ الرياضة المصرية بعد التأهل لنهائي إفريقيا 2023 لتصبح أول ملاكمة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد.

مواليد 29 يونيو 2003، وتدرس التربية الرياضية بجامعة دمياط في مسقط رأسها.

بدأت الكاراتيه ثم الكونغ فو قبل احتراف الملاكمة، وانطلق مشوارها الرياضي بعد مشاهدة شقيقتها وهي تلعب الكاراتيه.

حلم حياتها منذ بدء ممارستها الرياضة بعمر 6 سنوات في مسقط رأسها بكفر العرب في دمياط، هو المشاركة بالأولمبياد يوما ما.

لعبت لفترة في رياضة الفنون القتالية قبل أن ينصحها مدربها وائل فهر بالالتحاق برياضة الملاكمة بسبب تميزها في اللعب باليد.

أولمبياد باريس 2024 يمنى عياد ملاكمة
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