أولمبياد باريس - رماية.. هالة الجوهري: في 4 سنوات تقدمت على أكثر من بطلة أولمبية

عبرت هالة الجوهري لاعبة مصر في الرماية عن شعورها بالفخر بعد تقدم مركزها في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس واحتلالها المركز الـ12.

وقدمت هالة الجوهري أداء جيدا في تصفيات 10م مسدس ضغط هواء بالرغم من عدم التأهل إلى النهائي.

وأنهت هالة الجوهري المنافسات في المركز الـ 12 من أصل 45 لاعبة مشاركة.

وكتبت الجوهري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "4 سنين من المجهود والتضحيات والسفر من بلد إلى بلد 4 أيام في الأسبوع لأداء تدريبات 4 ساعات وتضحيات براحة وطفل وزوج، مع دعم من زوجي وعائلتي كلها، والدعم النفسي العقلي من نفسي لنفسي، قوة في عدم الاستسلام للسلبيات الكثيرة في حياتي كرامية، ودعم فني كبير من مدربي".

وأضاف "كل المجهود والصورة المخفية وراء أي نجاح هذا ما دفعني هنا لأقول أني في تقدم بشكل يومي، في أولمبياد طوكيو 2020 كنت في المركز 40 واليوم في باريس أنا في المركز 12 في أكبر حدث رياضي في العالم وتقدمت على أكثر من 16 بطلة أولمبية حاصلة على ميداليات دولية وأولمبية".

وحققت هالة الجوهري 574 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن صاحبة المركز الثامن المؤهل للنهائي والتي حققت 577 نقطة.

ويتأهل إلى النهائي أول 8 لاعبات فقط في التصفيات.

وكان من المفترض أن تخوض نور عباس منافسات التصفيات لكنها لم تشارك.

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من هي هالة الجوهري

متخصصة في منافسة مسدس الهواء.

بمساعدة زوجها تتمكن هالة من التوفيق بين المنزل وممارستها للرياضية الذي يحتم عليها التواجد لأيام في معسكرات مغلقة.

تتدرب 4 أيام في الأسبوع وكل يوم منهم لمدة 4 ساعات بخلاف التدريبات البدنية والنفسية.

من مواليد محافظة الإسماعيلية وورثت الرماية من والدها لاعب الرماية السابق والذي كان يصطحبها لمشاهدته منذ سن التاسعة.

في بطولتها الثانية كلاعبة رماية حصلت على المركز الأول ومنذ ذلك التوقيت وهي تحقق نتائج مميزة.

تأهلت لأول مرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

توجت بالميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للرماية كما أنهت مشاركتها في كأس العالم بالمركز السادس.

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