الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة رفضه خوض السوبر الإفريقي

كشف نادي الزمالك حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن رفضه خوض مباراة نهائي السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن الزمالك يرفض خوض المباراة المقرر إقامتها بالسعودية.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك لـ FilGoal.com : "كل ما أثير عن أن مجلس إدارة الزمالك يبحث موقفه من المشاركة في السوبر الإفريقي من عدمه عار تماما من الصحة".

وأضاف المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في تصريحاته "سنلعب المباراة بكل تأكيد".

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن استضافة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية.

وسبق أن انفرد FilGoal.com في وقت سابق بموعد السوبر الإفريقي المبدئي، وكذلك استضافة السعودية للنهائي القاري. وكتب آل الشيخ عبر تويتر: الإعلان عن اتفاقية مع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي لاستضافة النهائي التاريخي لكأس السوبر الإفريقي ٢٠٢٤ بين فريقي الأهلي والزمالك في موسم الرياض ٢٠٢٤ وسيتم نقل اللقاء المنتظر على قنوات MBC و Bein Sports. وأوضح الخبر الصحفي الصادر عن موسم الرياض، أن المباراة ستقام يوم 27 سبتمبر 2024. وسيعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن ملعب المباراة وموعد انطلاقها. الإعلان عن اتفاقية مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي لإستضافة النهائي التاريخي لكاس السوبر الأفريقي ٢٠٢٤ بين فريقي الأهلي والزمالك في موسم الرياض ٢٠٢٤ وسيتم نقل اللقاء المنتظر على قنوات MBC و Bein Sports ❤️@caf_online#BigTime #RiyadhSeason pic.twitter.com/579RzC7a5N — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 12, 2024

واجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الجمعة، من أجل اتخاذ القرارات الرسمية.

واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على استضافة المملكة العربية السعودية مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كاف ترك تحديد موعد المباراة للجانب السعودي بالتنسيق مع كاف والقطبين، ونفس الأمر لتحديد أعداد الحضور الجماهير للفريقين.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.