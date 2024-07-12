خبر في الجول - كاف يستقر على استضافة السعودية لـ السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 20:33

كتب : أحمد الخولي محمد عبد العظيم

كأس السوبر الإفريقي 2023

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على استضافة المملكة العربية السعودية مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، حسبما علم FilGoal.com.

واجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الجمعة، من أجل اتخاذ القرارات الرسمية.

وحسبما علم FilGoal.com فأن كاف ترك تحديد موعد المباراة للجانب السعودي بالتنسيق مع كاف والقطبين، ونفس الأمر لتحديد أعداد الحضور الجماهير للفريقين.

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وكان كاف كشف في وقت سابق تلقيه عروضا وصفها بالجذابة من الشرق الأوسط لاستضافة كأس السوبر الإفريقي.

وعلم FilGoal.com آنذاك أن العرض الوحيد الذي وصل لكاف حتى الآن من مصر، وفي انتظار العروض الأخرى قبل إصدار القرار النهائي.

وسبق أن كشف إيهاب الكومي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم عن الاستقرار على إقامة المباراة باستاد العاصمة الإدارية.

وقال الكومي: "أشرف صبحي تقدم بطلب لاستضافة مواجهة الأهلي والزمالك على استاد العاصمة الإدارية ليكون افتتاحا رسميا للملعب وخاطبنا كاف بذلك".

واختتم "لكن لم نتلق ردا نهائيا من الاتحاد الإفريقي حتى الآن".

وسبق أن نفى تركي آل شيخ وزير الترفيه السعودي نية بلاده في التقدم باستضافة النسخة المقبلة من السوبر الإفريقي.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

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