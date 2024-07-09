خبر في الجول – تفكير كاف في الموعد المبدئي للسوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 20:00

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الزمالك - أحمد عبد القادر

متى يقام السوبر الإفريقي الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك؟

حسبما علم FilGoal.com فإن كاف يدرس إقامة المباراة في الفترة ما بين 15 لـ30 سبتمبر المقبل.

لكن حتى الآن لم يحدد كاف مكان إقامة المباراة التي تجمع بين بطلي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

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وكان كاف كشف في وقت سابق تلقيه عروضا وصفها بالجذابة من الشرق الأوسط لاستضافة كأس السوبر الإفريقي.

وعلم FilGoal.com آنذاك أن العرض الوحيد الذي وصل لكاف حتى الآن من مصر، وفي انتظار العروض الأخرى قبل إصدار القرار النهائي.

وسبق أن كشف إيهاب الكومي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم عن الاستقرار على إقامة المباراة باستاد العاصمة الإدارية.

"أشرف صبحي تقدم بطلب لاستضافة مواجهة الأهلي والزمالك على استاد العاصمة الإدارية ليكون افتتاحا رسميا للملعب وخاطبنا كاف بذلك".

واختتم إيهاب الكومي تصريحاته "لكن لم نتلق ردا نهائيا من الاتحاد الإفريقي حتى الآن".

وحال لم يتلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عرضا مناسبا يقام السوبر الإفريقي بشكل طبيعي في مصر إذ يُلعب السوبر على أرض حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

ونفى تركي آل شيخ وزير الترفيه السعودي نية بلاده في التقدم باستضافة النسخة المقبلة من السوبر الإفريقي.

الأهلي الزمالك السوبر الإفريقي
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