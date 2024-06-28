متحدث الزمالك: الخوف من الأهلي؟ هذا حديث ساذج.. وهذا ما اتفقنا عليه للموسم المقبل

الجمعة، 28 يونيو 2024 - 23:28

كتب : FilGoal

أحمد سالم - المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أن مجلس الإدارة راضي بنسبة 70% على الأجل القصير على تنفيذ مطالبه.

وأعلن الزمالك عودته للمشاركة في مباريات الدوري المصري مرة أخرى. (طالع التفاصيل)

وقال سالم عبر أم بي سي مصر 2: "لم يكن غرض الزمالك إثارة المشاكل أو التحدي، وعندما لم تتحقق مطالبنا لم نخض مباراة الأهلي".

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وأضاف "عندما بدأت التحركات لتحقيق مطالبنا والتي تحقق بعضا وهناك بعض الطلبات التي ستتحقق قبل بداية الموسم المقبل، ولذلك قررنا خوض مواجهة سيراميكا".

وأكمل "مجلس إدارة النادي يعمل من أجل الزمالك مع كل الاحترام للآراء الأخرى".

وأردف "تم تحويل الحكام للتحقيق واتفاق على تطوير منظومة التحكيم ورحيل رئيس لجنة الحكام، واجتمعنا مع أحمد دياب وشرح لنا الأفكار البديلة لتعديل ترتيب المباريات وكان موعد نهاية الدوري سيتأجل وتفهمنا الأمر، كما تم إعلان جدول المباريات المتبقية من الموسم".

وأوضح "تم الاتفاق على وضع نظام مؤسسي لتحديد جدول الدوري ووضع نظام للمؤجلات بدءا من الموسم المقبل بعيدا عن الأهواء الشخصية".

وواصل "راضون بنسبة 70-80% على الأجل القصير، ولابد من الحكم على خطواتنا مع بداية الموسم المقبل".

وأتم ردا على ما يردد أن الزمالك لم يواجه الأهلي خوفا منه قائلا: "هذا حديث ساذج جدا. آخر مواجهة مع الأهلي فزنا بنتيجة 2-1 من شهر ونصف، والفوارق ليست كبيرة كما يعتقد البعض".

وسيلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا غدا السبت في الجولة 28 من الدوري المصري.

وسبق أن أصدرت رابطة الأندية قراراتها بعدم لم يخض الزمالك مباراة القمة بتغريمه واعتباره مهزوما 2-0 وخصم 3 نقاط بنهاية الموسم. (تعرف على القرارات من هنـا)

من البداية إلى النهاية.. التسلسل الزمني لأزمة عدم خوض الزمالك مباراة القمة

الزمالك أحمد سالم الدوري المصري
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