قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة قراراتها بشأن عدم خوض الزمالك مباراة القمة ضد الأهلي.

وكان مقررا أن يلتقي الفريقان مساء اليوم الثلاثاء، إلا أن الزمالك تمسك بمطالبه وأعلن عدم خوض مبارة الأهلي لظروف قهرية.

وسبق أن كشف FilGoal.com قرارات رابطة الأندية في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وجاءت قرارات الرابطة حسبما جاء على موقعها الرسمي:

1 تطبيق المادة 51 من لائحة المسابقات على نادي الزمالك:

- توقيع الغرامة المالية التي يحددها مجلس إدارة الرابطة.

- اعتبار نادي الزمالك مهزوم في المباراة بنتيجة 2/0

- خصم ثلاث نقاط من رصيد ناديكم بخلاف المباراة التي يعتبر فيها ناديكم مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

- معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب.

2- إخطار النادي الأهلي بإعتباره فائزا في المباراة بنتيجة 2/0.

بعد انتهاء الجولة 27 🔚 تعرف على ترتيب جدول #دوري_nile 📊#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/y02gilJGzl — رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg) June 24, 2024

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر إقامتها الثلاثاء 25 يونيو ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري المصري.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اعتبار بيان الزمالك بعدم خوض مباراة القمة ضد الأهلي إعلانا رسميا عن ذلك.

وقال دياب لـFilGoal.com: "رابطة الأندية تعتبر بيان الزمالك إعلانا رسميا بعدم خوض مباراة القمة واعتبار الأهلي فائزا والمباراة لن تقام".

من البداية إلى النهاية.. التسلسل الزمني لأزمة عدم خوض الزمالك مباراة القمة