من البداية إلى النهاية.. التسلسل الزمني لأزمة عدم خوض الزمالك مباراة القمة

أعلن الزمالك بشكل رسمي موقفه النهائي بعدم خوض مباراة القمة ضد الأهلي، وذلك بعد الاجتماع الذي جمع أشرف صبحي وزير الرياضة وحسين لبيب رئيس الزمالك، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية.

وقرر الزمالك عدم خوض المباراة معلنا ذلك في بيان رسمي جاء كالآتي:

"تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدًا أن جماهير الزمالك العظيمة دومًا تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدًا نظرًا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم".

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ويستعرض معكم FilGoal.com التسلسل الزمني للأزمة التي بدأت عقب خسارة الزمالك أمام المصري في الدوري.

الإثنين 17 يونيو – 9:15 مساء

أحمد الغندور يطلق صافرة نهاية مباراة الزمالك ضد المصري بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين دون رد، في لقاء شهد واقعة تحكيمية مثيرة للجدل بعد ركلة جزاء سددها أحمد سيد "زيزو" اصطدمت في العارضة وارتدت من على خط المرمى، وطالب لاعبو الزمالك احتساب الهدف لكن الحكم قرر استكمال اللعب بشكل عادي.

الإثنين 17 يونيو – 10:30 مساء

وقع عبد الواحد السيد مدير الكرة في الزمالك عقوبة على محمد عواد حارس مرمى الفريق بخصم 25% من قيمة عقده لما بدر منه من مشادة مع زميله حسام عبد المجيد عقب هدف المصري الثاني الذي سجله محمد الشامي.

الإثنين 17 يونيو – 11:00 مساء

الزمالك يصدر بيانا يطلب خلاله:

1- التحقيق مع طاقم أحمد الغندور ومعه محمود البنا حكم الفيديو وإيقاف الثنائي ومنعه من إدارة أي مباراة للزمالك

2- عدم لعب أي مباراة في الدور الثاني لحين خوض جميع مؤجلات الدوري بترتيب جدول المسابقة

3- تعيين لجنة محايدة لتنظيم مباريات الدوري بشكل محايد

4- تحقيق جميع مطالبه قبل مباراة فاركو التي تسبق القمة

الأربعاء 19 يونيو – 10:00 مساء

أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك ينفي تراجع النادي عن موقفه واستمرار تمسكه بعدم خوض مباريات الدوري لحين تحقيق مطالبه

الخميس 20 يونيو – 3:00 مساء

فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام يؤكد تعمده اختيار محمود البنا وأحمد الغندور لإدارة مباريات دورة الترقي لدعمهما بعد مباراة الزمالك والمصري

الخميس 20 يونيو – 6:00 مساء

رابطة الأندية تعلن تغريم الزمالك 50 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي للجمهور في مباراة المصري و25 ألف جنيه للاعتراض الجماعي على الحكم

تحويل تقرير حكم المباراة ضد جوزيه جوميز إلى لجنة الانضباط

الخميس 20 يونيو – 11:30 مساء

أحمد سالم متحدث الزمالك يؤكد عدم تواصل الرابطة مع النادي لمناقشة طلباته وبالتالي الزمالك يتمسك بموقفه بعدم خوض مباراة الأهلي

الجمعة 21 يونيو – 12:30 صباحا

ثروت سويلم عضو رابطة الأندية يؤكد أن الوقت غير كافي للحديث عن لعب المؤجلات والنظام الحالي هو الأنسب

سويلم أضاف أن الزمالك لا يجب أن يتحدث عن اللعب بترتيب المباريات لأنه خارج المنافسة

الجمعة 21 يونيو - 9:00 مساء

الزمالك يفوز على فاركو بهدفين دون رد في الجولة 27 من الدوري المصري

الجمعة 21 يونيو - 11:00 مساء

رابطة الأندية ترد على الزمالك كالآتي:

1- مشكلة الحكام تخص اتحاد الكرة وليس رابطة الأندية

2- ضيق الوقت لا يسمح لخوض المؤجلات قبل لعب مباريات الدور الثاني والأهلي لعب مبارتين أقل من الزمالك رغم مشاركته في 4 بطولات أكثر من الزمالك

3- إعلان جدول المؤجلات خلال ساعات بترتيب الجولات

4- عدم خوض القمة قرار يخص مجلس إدارة الزمالك والرابطة ليست طرفا في الأمر

السبت 22 يونيو – 12:05 صباحا

أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك يؤكد أن النادي سيتقدم بشكوى ضد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية بسبب تصريحاته ضد الزمالك

السبت 22 يونيو – 12:30 صباحا

ثروت سويلم يعتذر عن تصريحاته بشأن أزمة الزمالك ويؤكد أنه لم يقصد ذلك

كما أكد سويلم أن عقوبة الإنسحاب هي اعتبار الزمالك خاسرا وخصم 3 نقاط إضافية من رصيده

سويلم أكد أيضا أن الزمالك يمكنه التقدم بشكوى ضده في مجلس النواب ومحافظة الشرقية التي ينتمي لها

السبت 22 يونيو – 6:00 مساء

عقد اجتماع بين حسين لبيب رئيس الزمالك وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية في مقر الرابطة لمناقشة الموقف الحالي بعد بيان الزمالك ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين

السبت 22 يونيو – 9:00 مساء

نهاية الاجتماع بين حسين لبيب وأحمد دياب بتمسك الزمالك بموقفه بعدم خوض مباريات الدوري وأولها القمة لحين تحقيق مطالبه

السبت 22 يونيو – 11:30 مساء

رابطة الأندية تنفي الاتفاق مع الزمالك على إقالة عامر حسين مقابل تراجع الأبيض عن موقفه وخوض مباريات الدوري

الأحد 23 يونيو – 3:00 مساء

اتحاد الكرة يعلن تعيين الإسباني أليخاندرو مونييز حكما لمباراة القمة

الأحد 23 يونيو – 6:00 مساء

اتحاد الكرة يؤكد أن الأهلي هو من سيتحمل تكاليف استقدام حكام مباراة القمة لأنه من طلب ذلك

الأحد 23 يونيو – 10:00 مساء

مجلس إدارة الزمالك يجتمع في منزل حسين لبيب رئيس النادي ويؤكد على قراره برفض خوض مباراة القمة

كما ناقش المجلس إمكانية التصعيد ضد اتحاد الكرة والتقدم بشكوى ضده وضد رابطة الأندية أمام المحكمة الرياضية والاتحاد الدولي

الأحد 23 يونيو – 11:30 مساء

ثروت سويلم عضو رابطة الأندية: إدارة الزمالك يُدخل الفريق في نفق لا نعرف مخرجه برفضه لعب المباريات بعد مواجهة الأهلي

"من حق الزمالك الاعتراض على التحكيم ولكن ليس من حقه رفض عدم خوض المباريات إلا بالترتيب الذي يراه، هل هناك وقت لهذا"

الأحد 23 يونيو – 11:30 مساء

إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة: طلب الزمالك بتعيين لجنة محايدة لإدارة الدوري غير مشروع والأزمة الحالية برفض الزمالك خوض مباراة القمة غير مبررة

الإثنين 24 يونيو – 12:30 مساء

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية:

شكوى الزمالك ضد الحكام قُدمت إلى رئيس لجنة الحكام ولم يتم الرد عليها حتى الآن

كان على الزمالك الاعتراض على جدول الدوري عند إعلانه في فبراير الماضي، والنادي موافق على لائحة الدوري منذ بداية الموسم

من المستحيل تغيير جدول الدوري حاليا، وعدم خوض الزمالك للقمة لن يكون الحل

مشاركة الزمالك قاريا الموسم المقبل مهددة إذا لم يتم حل أزماته المالية قبل 30 يونيو الجاري وفقا للائحة كاف

الإثنين 24 يونيو – 2:00 مساء

اجتماع بين أشرف صبحي وزير الرياضة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية وحسين لبيب رئيس الزمالك لبحث جميع جوانب الأزمة

الإثنين 24 يونيو – 3:30 مساء

تجمع لاعبي الزمالك بمقر النادي استعدادا لأي مستجدات تحدث بشأن موقف النادي من مباراة القمة ضد الأهلي

الإثنين 24 يونيو – 6:00 مساء

إلغاء معسكر فريق الزمالك استعدادا لمباراة القمة

الإثنين 24 يونيو – 6:30 مساء

نهاية اجتماع وزير الرياضة مع أحمد دياب وحسين لبيب، وما جاء في الجلسة كالآتي:

أشرف صبحي ناقش خلال الجلسة 3 محاور وهي:

1- مراجعة إجراءات تنظيم الدوري وتطبيق اللوائح والقوانين بعدالة

2- شرح موقف كل طرف لتجنب تغول أي مؤسسة على الأخرى، ومناقشة طلبات الزمالك وحقيقة تعرضه للظلم

3- الوزير شدد على أن قرار المشاركة في المباراة أمر يخص مجلس إدارة الزمالك وليس له علاقة به

أحمد دياب أكد خلال الاجتماع أن رابطة الأندية لا تظلم الزمالك وأن الدوري يسير بهذا الشكل لأسباب قهرية ولن يستمر مستقبلا بعد خوض الموسم المقبل بشكل استثنائي

الإثنين 24 يونيو – 6:45 مساء

الزمالك يعلن عن بيان هام من مجلس إدارة النادي بعد قليل

الإثنين 24 يونيو – 8:45 مساء

الزمالك يعلن رسميا في بيان رسمي عدم خوض مباراة الأهلي في الدوري.