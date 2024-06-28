الزمالك يعلن عودته لخوض مباريات الدوري المصري

أعلن نادي الزمالك عودته لخوض المباريات في مسابقة الدوري المصري بعد تلقيه "تعهدات التعاون".

وبذلك سيلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا غدا السبت في الجولة 28 من الدوري المصري.

وسبق أن كشف FilGoal.com اقتراب الزمالك من خوض مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري. (طالع التفاصيل)

واعتذر الزمالك عن عدم مواجهة الأهلي في الجولة 27 لعدم تنفيذ مطالبه الـ 4 في مسابقة الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان النادي:

إن نادي الزمالك قد أثبت يقيناً بأفعاله و ممارساته احترامه الحقيقي غير المشروط لقيمه وثوابته، و في هذا الإطار فقد تعامل النادي مع أزمة الجدول المعدل المباريات الدوري العام بكل شفافية و أعلن عن موقف حاسم استهدف صالح الرياضة المصرية و تحقيق العدالة لكل الأندية وضمان المساواة وتكافؤ الفرص و الوصول إلى إصلاح شامل للمنظومة الرياضية التي أصابها كثير من اليأس والوهن من ضياع العدالة و تغليب لغة المصالح الشخصية على الصالح العام.

و قد التزم مجلس الإدارة في ذلك الطرق الشرعية مؤكداً حرصه على نجاح وانتظام المسابقات مع تأكيد احترامه لكل الأطراف على نحو يليق بمكانته و يتفق مع مبادئه، إلى أن أدرك العقلاء حقيقة و عدالة موقف النادي و انضم إلينا عدد غير قليل من أعضاء المنظومة الرياضية، أعلن بعضهم موقفه ونحترم رغبة البعض إرجاء الإعلان عن ذلك لأسباب نتفهمها.

ومن ثم توالت اجتماعات ولقاءات الجهات المعنية و بدأت الاستجابة للمطالب المشروعة وتحركت عجلة التغيير وتم اتخاذ خطوات إيجابية تم إعلانها مع تحديد جدول زمني محدد لاستكمال باقي المطالب نحو تحديث وتطوير منظومة رياضية تليق بمكانة وتاريخ الدولة المصرية.

وفي ضوء ذلك وبعد دراسة وتقييم شامل للموقف فقد قرر المجلس بالنظر إلى الخطوات الإيجابية التي تحققت إثر وقفتنا الحاسمة وما تلقيناه من تعهدات التعاون مع تلك الخطوات والعودة لاستكمال مباريات الدوري العام.

و إلى جماهير نادينا الواعية نقول أن مجلس الإدارة يتخذ مواقفه بحسابات دقيقة تراعي كافة الاعتبارات التي تتعلق بمصالح النادي المشروعة ولا يصطنع معارك ولا يخوض معركة إلا في حدود ما تقتضيه حتما تلك، ونؤكد مجدداً أن المجلس يتفهم مطالبكم و يقدر مشاعركم ويحترم كافة وجهات النظر ويبذل كل طاقته لإسعادكم والمحافظة على حقوق النادي.

وليعلم الجميع أن الموقف الحاسم لنادي الزمالك وما تحقق من نتائج قد أزعج بعض المنتفعين ذوي النفوس الضعيفة وأصحاب المصالح الشخصية و هواة الفتن فانطلقوا عبر أبواق وسائل إعلامية و نشرات صحفية وأوعزوا إلى سفهائهم ، منهم من كان له من اسمه في خلقه نصيب، يتحدثون بلغة تليق بهم يترفع نادي الزمالك أن يتردى إلى حيث يحط هؤلاء رحالهم.

إلى هؤلاء نقول لا جدوى مما تفعلون، لا نشاطركم ما ترديتم إليه فقد مضى عهد زينتم فيه الباطل و أزهقتم الحق و لن تعود عقارب الساعة للوراء .

إلى كل من يدرك قيمة الكلمة و يفهم معنى الروح الرياضية و المنافسة الشريفة ندعوكم إلى مشاركة نادي الزمالك جهوده المخلصة نحو التغيير للأفضل.

و لا عزاء لسماسرة المبادئ و صناع الفتن.

وسبق أن أصدرت رابطة الأندية قراراتها بعدم لم يخض الزمالك مباراة القمة بتغريمه واعتباره مهزوما 2-0 وخصم 3 نقاط بنهاية الموسم. (تعرف على القرارات من هنـا)

من البداية إلى النهاية.. التسلسل الزمني لأزمة عدم خوض الزمالك مباراة القمة