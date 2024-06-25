خبر في الجول - بعد وعد بتنفيذ مطالبه وإعلان الجدول.. الزمالك يقترب من مواجهة سيراميكا

يقترب الزمالك من خوض مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري يوم السبت المقبل.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الزمالك تقترب من الموافقة على لعب مباراة سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل في الدوري بشكل طبيعي.

وذلك بعد إعلان رابطة الأندية لجدول جميع مباريات الدوري المتبقية حتى نهاية المسابقة، وهذا ما تراه الإدارة تنفيذا لجزء من طلبات النادي من أجل العودة للمشاركة في الدوري بشكل طبيعي.

كما أن إدارة الزمالك حصلت على وعود بإجراء تعديلات في لجنة الحكام ونظام المسابقات ما يضمن تطبيق العدالة على جميع الفرق.

ومن المنتظر أن يعلن نادي الزمالك موقفه بشكل رسمي خلال 48 ساعة بعد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب وبحث الموقف الحالي في ضوء المتغيرات التي حدثت.

وقرر الزمالك عدم خوض مباراة الأهلي في الدوري ليتم احتساب فوز الفريق الأحمر مع خصم 3 نقاط من الأبيض.

ومن المفترض أن يلعب الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل في الجولة 28 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

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