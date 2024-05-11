خدمة في الجول - طرح تذاكر إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ضد نهضة بركان وأسعارها

السبت، 11 مايو 2024 - 19:16

كتب : FilGoal

جماهير الزمالك

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان.

وسيلتقي الفريقان يوم 19 مايو الجاري في الثامنة مساءً على استاد القاهرة.

وتقام مباراة الذهاب غدا الأحد 12 مايو في استاد بركان البلدي بالمغرب.

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وتترواح أسعار التذاكر بين 75 جنيها لـ 500 جنيه.

الدرجة الثالثة يمين ويسار: 75 جنيها

الدرجة الثانية: 100 جنيه

الدرجة الأولى يمين ويسار: 250 جنيها

المقصورة: 500 جنيه

وسبق أن أعلنت وزارة الرياضة عن زيادة أعداد الجمهور في المباريات المحلية والإفريقية في كافة الملاعب المصرية. (طالع التفاصيل)

يمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com

ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع .‏ tazkarti.co/TOutlet

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