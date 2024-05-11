خدمة في الجول - طرح تذاكر إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ضد نهضة بركان وأسعارها
السبت، 11 مايو 2024 - 19:16
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان.
وسيلتقي الفريقان يوم 19 مايو الجاري في الثامنة مساءً على استاد القاهرة.
وتقام مباراة الذهاب غدا الأحد 12 مايو في استاد بركان البلدي بالمغرب.
وتترواح أسعار التذاكر بين 75 جنيها لـ 500 جنيه.
الدرجة الثالثة يمين ويسار: 75 جنيها
الدرجة الثانية: 100 جنيه
الدرجة الأولى يمين ويسار: 250 جنيها
المقصورة: 500 جنيه
فتح باب الحجز لمباراة 'نادي الزمالك و نادي النهضة الرياضية البركانية' فى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية🏟️⚽️
للحجز يرجي زيارة https://t.co/aObWJ518XG
لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID
لمزيد من المعلومات اتصل علي 15355 pic.twitter.com/4X1IOtlUlW— Tazkarti (@Tazkarti) May 11, 2024
وسبق أن أعلنت وزارة الرياضة عن زيادة أعداد الجمهور في المباريات المحلية والإفريقية في كافة الملاعب المصرية. (طالع التفاصيل)
يمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com
ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع . tazkarti.co/TOutlet