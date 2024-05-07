السماح لحضور الجمهور بالسعة الكاملة لكافة الملاعب في المسابقات المحلية.. و30 ألف للقاهرة وبرج العرب

أعلنت وزارة الرياضة عن زيادة أعداد الجمهور في المباريات المحلية والإفريقية في كافة الملاعب المصرية.

وجاء قرار وزارة الرياضة بعد اجتماع مع ممثلي اتحاد الكرة ورابطة الأندية ووزارة الداخلية وكافة الجهات الأمنية.

ووافقت كافة الجهات المعنية خلال الاجتماع على زيادة الحضور الجماهيري في الأدوار التمهيدية لمباريات البطولات الإفريقية، مع الحضور الجماهيري الكامل في مباريات نصف النهائي والنهائي للبطولات الإفريقية.

أما فيما يخص البطولات المحلية تمت الموافقة على حضور 30 ألف من الجمهور في استادات القاهرة وبرج العرب.

مع حضور الجمهور بالسعة الكاملة لباقي الملاعب المصرية.

علي أن تقوم الجهات التنفيذية لاتحاد الكرة ورابطة الاندية بوضع الضوابط الخاصة بالتوعية الجماهيرية الخاصة لحضور المباريات وضبط السلوك الجماهيري وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما يخص المنظومة الجماهيرية ووفقا للقوانين ولوائح العمل المنظمة لاتحاد الكرة ورابطة الأندية.