كوكا: هدفي ضد سيمبا استثنائي.. وهناك شوط آخر في القاهرة

السبت، 30 مارس 2024 - 00:21

كتب : FilGoal

احتفال أحمد نبيل كوكا بهدفه الأول بقميص الأهلي ضد سيمبا

وصف أحمد نبيل "كوكا" لاعب الأهلي هدفه في شباك سيمبا بـ "الاستثنائي".

وسجل كوكا هدفه الأول بقميص الأهلي في الفوز على سيمبا بتنزانيا بنتيجة 1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كوكا عبر صفحة الأهلي على "فيسبوك": "الهدف توفيق من الله وشيء استثنائي لأنه الأول لي مع النادي وكان بالنسبة لي حلم".

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وأضاف "فوز مهم لنا وهناك شوط آخر في القاهرة، والأجواء كان صعبة وكان هدفنا ألا نستقبل هدفا وأن نسجل واستطعنا تسجيل هدف والفوز".

وواصل "نحترم سيمبا وهذا ما قلناه لأنفسنا بعد المباراة بأن هناك شوط ثاني في انتظارنا بالقاهرة".

وأكمل "جمهور الأهلي عزيز عليّ جدا، وأشكرهم جدا وهم دائما خلفنا، ونحاول فعل كل ما نستطيع من أجلهم".

وأتم "تعرضت للإصابة في الظهر وشاركت مع منتخب مصر في الشوط الثاني من المباراة الأخيرة ضد كرواتيا لتصبح أول مباراة دولية لي، وهي تجربة مهمة لي واكتسبت منها خبرات".

حالات تأهل الأهلي

يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل خطف بطاقة التأهل.

التعادل بأي نتيجة أيضا يقود الأهلي لنصف النهائي.

خسارة الأهلي بنتيجة 1-0 في القاهرة تعني اللجوء لركلات الترجيح.

وحالة الخسارة بأي نتيجة أخرى فالأهلي يودع منافسات البطولة التي يحمل لقبها.

موعد المبارة

تقام المباراة يوم الجمعة 5 أبريل المقبل.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة، وبإمكانك حجز التذاكر من هنــــــــــــــــــــا.

وستبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

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