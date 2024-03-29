خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 29 مارس 2024 - 15:46

كتب : محرر في الجول

مران الأهلي

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا يوم الجمعة 5 إبريل، في تمام العاشرة مساءً، على ستاد القاهرة.

وتأهل الأهلي للدور ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الرابعة بـ12 نقطة، فيما تأهل سيمبا بعد حلوله وصيفا للمجموعة الثانية ليتأهل على حساب الوداد المغربي الذي حل ثالثا وودع البطولة.

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وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهة الأهلي أمام سيمبا، فيما سيلاقي الفائز في نصف النهائي، الفائز من مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي ضد مازيمبي الكونغولي.

يذكر أن الأهلي هو حامل الرقم القياسي للفوز بدوري أبطال إفريقيا 11 مرة.

ويمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com

ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع .‏ tazkarti.co/TOutlet

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