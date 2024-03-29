مؤتمر كولر: لم نتأهل حتى الآن.. وأشكر جماهير الأهلي

الجمعة، 29 مارس 2024 - 23:20

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

شدد مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي أن الفريق لم يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا رغم الفوز على سيمبا في تنزانيا بنتيجة 1-0 ذهابا.

وانتصر الأهلي بفضل هدف أحمد نبيل كوكا والذي قاد الأهلي للفوز الأول في تنزانيا على حساب سيمبا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "سعداء جدا بالفوز الذي تحقق اليوم. نعلم من البداية أنها مباراة صعبة بسبب قوة المنافس وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في تنزانيا، إلى جانب الضغوط الكبيرة التي تعرض لها لاعبو الفريق خاصة اللاعبين الدوليين الذين سافروا مع بعثة الأهلي بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب مباشرة بدون فترة استشفاء".

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وشدد "الأهلي لم يتأهل حتى الآن وهناك مباراة عودة يجب أن نستعد لها جيدا من الآن".

وأكمل "علي جميع عناصر الفريق بذل المزيد من الجهد خلال مواجهة الإياب يوم 5 أبريل المقبل".

وتابع "الإصابات جزء من كرة القدم، نخطط جيدا لتجهيز كل ‏اللاعبين بنفس المستوى لتعويض أي غياب في صفوف الفريق".

وواصل " محمد مجدي أفشة أدى دورا مميزا هجوميا دفاعيا عقب مشاركته كبديل".

وأتم "أتوجه بالشكر لجماهير الأهلي التي تحرص على التواجد في الملعب ودعم الفريق في كل مكان بالعالم، واليوم تواجدوا في مدرجات استاد بنيامين مكابا".

حالات تأهل الأهلي

يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل خطف بطاقة التأهل.

التعادل بأي نتيجة أيضا يقود الأهلي لنصف النهائي.

خسارة الأهلي بنتيجة 1-0 في القاهرة تعني اللجوء لركلات الترجيح.

وحالة الخسارة بأي نتيجة أخرى فالأهلي يودع منافسات البطولة التي يحمل لقبها.

موعد المبارة

تقام المباراة يوم الجمعة 5 أبريل المقبل.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة، وبإمكانك حجز التذاكر من هنــــــــــــــــــــا.

وستبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

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