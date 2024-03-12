تاريخ مواجهات الأهلي ضد سيمبا.. تعادل في كل شيء وتفوق أحمر في الأهداف

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 16:17

كتب : عمرو عبد المنعم

محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي ضد سيمبا

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي ضد سيمبا التنزاني في ربع نهائي البطولة.

ويلعب الأهلي ضد سيمبا في الذهاب في تنزانيا، بينما تقام مباراة الإياب في القاهرة.

تعرف على طريق الأهلي في دوري أبطال إفريقيا من هنا

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تعرف على مواعيد مواجهة الأهلي ضد سيمبا.. ونصف النهائي والنهائي

وسبق ولعب الأهلي ضد سيمبا في عدة مناسبات في بطولات إفريقية مختلفة.

ويستعرض معكم FilGoal.com تاريخ مواجهات الأهلي ضد سيمبا.

تواجه الأهلي ضد سيمبا 4 مرات في بطولات إفريقيا المختلفة بواقع 8 مباريات.

المواجهة الأولى بين الأهلي وسيمبا كانت في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 1985 في دور الـ16 من البطولة.

الأهلي وقتها خسر الذهاب في تنزانيا 2-1 وفاز في الإياب 2-0 ليتأهل إلى ربع النهائي.

المواجهة الثانية بين الأهلي وسيمبا كانت في مجموعات دوري أبطال إفريقيا عام 2019.

الأهلي اكتسح سيمبا في الذهاب في مصر بخماسية دون رد، قبل أن يخسر في تنزانيا بهدف.

مرة أخرى التقى الأهلي مع سيمبا في مجموعات دوري أبطال إفريقيا عام 2021، وخسر الأهلي في تنزاينا بهدف دون رد، وفاز في القاهرة بالنتيجة ذاتها.

المواجهة الأخيرة بين الأهلي وسيمبا كانت قبل عدة شهور في بطولة الدوري الإفريقي.

لعب الأهلي ضد سيمبا في ذهاب دور الـ8 من البطولة في تنزانيا وتعادل بهدفين لكل فريق، قبل أن يتعادل مرة أخرى في القاهرة 1-1 ويتأهل الأحمر لنصف النهائي.

تعادل في كل شيء

بشكل عام لعب الأهلي ضد سيمبا 8 مباريات فاز في 3 مرات وخسر مثلها وتعادل مرتين.

سجل الأهلي في شباك سيمبا 12 هدفا، وتلقت شباكه 7 أهداف.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا سيمبا التنزاني
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