دوري أبطال إفريقيا - مواعيد طريق الأهلي نحو النهائي الخامس تواليا

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 15:49

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الزمالك

تعرف الأهلي على طريقه نحو الوصول للنهائي الخامس على التوالي في دوري أبطال إفريقيا، فما هي المواعيد التي تنتظره في بطولته المحببة.

وسحبت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة يوم الثلاثاء وأسفرت عن وقوع الأهلي ضد سيمبا التنزاني.

في حالة عبور سيمبا سيلعب الأهلي في نصف النهائي ضد الفائز من مواجهة بيترو أتليتكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي.

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يذكر أن الأهلي لعب النهائي في 6 من آخر 7 نسخ.

حصد منها 3 ليرفع رصيده إلى 11 لقبا كبطل تاريخي للمسابقة، بينما خسر 3.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

ذهاب ربع النهائي.. 29 أو 30 مارس

إياب ربع النهائي.. 5 أو 6 أبريل

ذهاب نصف النهائي.. 19 أو 20 أبريل

إياب نصف النهائي.. 26 أو 27 أبريل

ذهاب النهائي.. 19 مايو

إياب النهائي.. 26 مايو

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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