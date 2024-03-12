قرعة دوري أبطال إفريقيا – الأهلي ضد سيمبا في دور الـ8.. وأمر لم يحدث منذ 11 عاما

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 15:16

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي - بلدية المحلة

أسفرت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2023-2024 عن مواجهة الأهلي ضد سيمبا التنزاني.

وجاءت القرعة كالآتي:

الأهلي ضد سيمبا التنزاني

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بترو أتلتيكو الأنجولي ضد مازيمبي الكونغولي

أسيك ميموزا الإيفواري ضد الترجي التونسي

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ضد يانج أفريكانز التنزاني

بينما جاءت قرعة نصف النهائي كالآتي:

أسيك ميموزا الإيفواري والترجي التونسي × ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ويانج أفريكانز التنزاني

بترو أتلتيكو الأنجولي ضد مازيمبي الكونغولي × الأهلي ضد سيمبا التنزاني

طريق نصف النهائي والنهائي

وفي حالة وصول الأهلي إلى نصف النهائي سيلعب مباراة الذهاب خارج ملعبه والإياب في القاهرة.

وسيستمر الأمر ذاته في حالة تأهل الأحمر إلى نهائي البطولة، فسيلعب الذهاب خارج ملعبه والإياب في القاهرة.

وإذا تمكن الأهلي من الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا سيلعب مباراة الإياب على ملعبه لأول مرة منذ عام 2013 عندما لعب ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، أي منذ 11 عاما.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا سيمبا التنزاني
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