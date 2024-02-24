عدم إذاعة مباراة الزمالك ضد أبو سليم في الكونفدرالية

أكد عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه تم إخطارهم بشكل رسمي خلال الاجتماع الفني لمباراة أبو سليم الليبي المقرر لها غداً في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدم إذاعة المباراة لأسباب تقنية.

وأوضح المدير الإداري لفريق الزمالك أن مسؤولي الاتحاد الإفريقي أخطروا ممثلي الناديين في الاجتماع الفني بعدم إذاعة المباراة تليفزيونيا.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن عدم إذاعة المباراة لأن الجانب الجزائري أبلغ كاف بانشغال سيارات البث بأحداث خاصة بالتليفزيون الجزائري. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأبيض للقاء أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من مجموعات الكونفدرالية الإفريقية غدا الأحد.

ومن المقرر إقامة اللقاء باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

ويترأس بعثة الفريق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة.

وضمن الزمالك التأهل إلى دور الـ16 لبطولة الكونفدرالية، وتجاوز دور المجموعات، دون النظر لنتيجة مباراتيه المقبلتين.

ويلتقي الزمالك في الجولة الأخيرة أمام سوار الغيني يوم 3 مارس بالقاهرة.

وحقق الزمالك الفوز على أبو سليم في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.