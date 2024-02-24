خبر في الجول - أزمة تهدد إذاعة مباراة أبو سليم والزمالك في الكونفدرالية

السبت، 24 فبراير 2024 - 10:51

كتب : FilGoal

فريق الزمالك

لا يزال موقف مباراة أبو سليم الليبي ضد الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية من إذاعتها غير معروف.

وعلم FilGoal.com أن مباراة أبو سليم الليبي والزمالك والمقرر إقامتها في الجزائر حتى هذه اللحظة غير مذاعة.

ذلك لأن الجانب الجزائري أبلغ كاف بوجود أزمة لديه في بث المباراة بسبب انشغال سيارات البث بأحداث خاصة بالتليفزيون الجزائري.

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وأن كاف طالب الجانب الجزائري بضرورة توفير سيارة بث فضائي لإذاعة المباراة وفقا لما هو مذكور في التعاقدات الخاصة ببطولات الأندية.

وهناك ضغط من مسؤولي الزمالك وأيضا أبو سليم على كاف من أجل إذاعة المباراة نظرا لأهميتها لدى الفريقين.

ويستعد الأبيض للقاء أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من مجموعات الكونفدرالية الإفريقية غدا الأحد.

ومن المقرر إقامة اللقاء باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

ويترأس بعثة الفريق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة.

وضمن الزمالك التأهل إلى دور الـ16 لبطولة الكونفدرالية، وتجاوز دور المجموعات، دون النظر لنتيجة مباراتيه المقبلتين.

ويلتقي الزمالك في الجولة الأخيرة أمام سوار الغيني يوم 3 مارس بالقاهرة.

وحقق الزمالك الفوز على أبو سليم في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الزمالك الكونفدرالية أبو سليم
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