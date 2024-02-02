على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين

أعلن نادي الزمالك رحيل 8 لاعبين من صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب النادي عبر حسابه على منصة "أكس": "شكرا لكم على ما قدمتموه في الفترة الماضية وبالتوفيق في المستقبل".

وإليكم الـ 8 لاعبين الذي أعلن الزمالك رحيلهم: عبد الله جمعة - حاتم سكر - عمرو السيسي - أحمد زكي - مصطفى شكري - محمد طارق - محمد حسام - كريم عبد الحق.

وفسخ عبد الله جمعة تعاقده بالتراضي مع الزمالك حسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وانضم عمرو السيسي إلى مودرن فيوتشر في صفقة انتقال ناصر ماهر صوب الزمالك.

حاتم سكر حصل على الاستغناء الخاص به ووقع للإسماعيلي لمدة موسمين ونصف ويتبقى الإعلان الرسمي.

أحمد زكي حصل على الاستغناء الخاص به من الزمالك

كريم عبد الحق انضم إلى الترسانة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

محمد حسام "بيسو" انضم إلى السكة الحديد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

مصطفى شكري انضم إلى السكة الحديد مع أحقية الزمالك في إعادته بعد موسم ونصف.

محمد طارق انضم إلى المصري لمدة موسمين.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق قائمة الزمالك الإفريقية بعد قيد الصفقات الجديدة. (طالع التفاصيل)