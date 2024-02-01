قائمة الزمالك الإفريقية – 31 لاعبا بعد قيد 7 صفقات واستبدال ثلاثة لاعبين

31 لاعبا سيكونون قوام قائمة الزمالك المتاحة للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لما تبقى من موسم 2023/2024.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك قد قيد 7 صفقات جديدة في قائمته الإفريقية حسب الحد الأقصى المسموح له، مع استبدال ثلاثة لاعبين لم يشاركوا في البطولة حسب اللائحة.

وقيد الزمالك 7 صفقات جديدة أبرمها هذا الشهر، هم ياسر حمد المدافع الفلسطيني، ومحمد شحاتة لاعب الوسط القادم من طلائع الجيش، وزياد كمال القادم من إنبي.

الفريق الأبيض أضاف كذلك اسم ترافيس موتيابا لاعب الوسط الأوغندي الدولي، ومحمد عاطف الجناح القادم من طنطا، ومهاب ياسر الجناح القادم من الداخلية، وأحمد حمدي لاعب الوسط القادم في صفقة انتقال حر.

وتضم القائمة 7 لاعبين رحلوا بالفعل عن الزمالك، وهم محمد عبد الغني المنتقل إلى البنك الأهلي، وعمرو السيسي المنتقل إلى مودرن فيوتشر، وعبد الله جمعة الذي فسخ تعاقده بالتراضي، وعبد الله محمد، علي ياسر المعاران إلى مودرن فيوتشر، ومحمد حسام "بيسو" المعار إلى السكة الحديد، وحاتم سكر الذي حصل على الاستغناء الخاص به، ومحمد طارق المعار إلى المصري، وأحمد زكي الذي فسخ النادي تعاقده معه بالتراضي.

من جهة أخرى، رفع الزمالك أسماء محمود شبانة، وحمدي علاء، وأحمد عبد الرحيم "إيشو" مستغلا عدم مشاركتهم في البطولة، إذ رحل شبانة إلى الاتحاد السكندري بداية الموسم، فيما أعير حمدي علاء إلى سموحة.

القائمة لم تضم اسمي عبد الله السعيد القادم من بيراميدز، وناصر ماهر القادم من مودرن فيوتشر، إذ شارك الأول رفقة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، والثاني مع فيوتشر في الكونفدرالية ولا يحق للزمالك قيدهما هذا الموسم.

ومازال الزمالك في محاولات لحسم ضم محمود الأسود الجناح السوري من نادي الكرامة، ومصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ خلال الساعات المقبلة.

وجاءت قائمة الزمالك المتاحة للمشاركة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء – عبد الرحمن نفاد.

الدفاع: حمزة المثلوثي – عمر جابر - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمود حمدي "الونش" - مصطفى الزناري - ياسر حمد - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح.

الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد - محمد شحاتة - زياد كمال - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد حمدي - سيد عبد الله - أحمد سيد "زيزو" - ترافيس موتيابا - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - محمد عاطف - مهاب ياسر.

الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - سامسون أكينيولا - محمد صلاح زكي.

الزمالك يحتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، وحسم تأهله إلى ربع نهائي الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبوسليم في الجولة الخامسة من البطولة.

يذكر إن الزمالك وقع عقدا لـ جوزيه جوميز المدرب البرتغالي لتدريب الفريق، وبصدد الإعلان الرسمي خلال أيام.