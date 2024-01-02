قبل أمم إفريقيا.. صلاح على القمة مع هالاند في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 23-24

الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 00:07

كتب : محمد سمير

محمد صلاح ضد أرسنال

اختتم محمد صلاح مشواره مع ليفربول قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا بالشكل الأمثل.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ونجح صلاح في تسجيل هدفين وصناعة هدف في فوز الريدز بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

وتقاسم صلاح صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي مع إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

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وكان صلاح بهدفه الأول قد وصل إلى 150 هدفا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ليصبح خامس لاعب يحقق ذلك الإنجاز في المسابقة. (تفاصيل أكثر)

ويستعرض لكم FilGoal.com جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب مرور 20 جولة:

- محمد صلاح - 14 هدفا - 8 صناعة أهداف

- إيرلينج هالاند - 14 هدفا - 4 صناعة أهداف

- سون هيونج مين - 12 هدفا - 5 صناعة أهداف

- دومينيك سولانكي - 12 هدفا - 1 صناعة أهداف

- جارود بوين - 11 هدفا - 2 صناعة أهداف

- هوانج هيتشان - 10 أهداف - 3 صناعة أهداف

- أولي واتكينس - 9 أهداف - 8 صناعة أهداف

- أليكسندر إيزاك - 9 أهداف - 0 صناعة أهداف

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي
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