صـ 150ـلاح.. الفرعون المصري يسجل في نيوكاسل ويكتب التاريخ مع ليفربول

كتب محمد صلاح تاريخا جديدا له بقميص ليفربول بعد التسجيل في شباك نيوكاسل.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ووصل صلاح بهدفه إلى الهدف رقم 150 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح قد وصل إلى الهدف 150 في الدوري ولكن مع فريقي تشيلسي وليفربول.

وكان محمد صلاح قد أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، قبل أن ينجح في التسجيل بالشوط الثاني.

وبهدف صلاح مع ليفربول في نيوكاسل، فوصل الفرعون المصري إلى 150 هدفا مع فريق واحد.

وبات صلاح خامس لاعب يصل إلى 150 هدفا مع فريق واحد.

وسجل صلاح هدفه الـ 150 في 238 مباراة.

وباتت قائمة من سجل 150 هدفا في الدوري الإنجليزي كالآتي:

- سيرخيو أجويرو بعد 217 مباراة مع مانشستر سيتي.

- هاري كين بعد 218 مباراة مع توتنام.

- تيري هنري بعد 233 مباراة مع أرسنال.

- صلاح بعد 238 مباراة مع ليفربول.

- واين روني بعد 296 مباراة مع مانشستر يونايتد.

وسجل صلاح 17 هدفا في 26 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 332 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 203 هدف وصنع 87 هدفا.