"لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم".. رسالة جديدة من صلاح لدعم غزة في عيد الميلاد

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 14:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح - برايتون × ليفربول

كتب محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول رسالة جديدة لدعم قطاع غزة بمناسبة عيد الميلاد.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ويستمر عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وكتب صلاح عبر حسابه على موقع إكس: "عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل، مع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط وخاصة الموت والدمار في غزة، نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية ونتشارك آلام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها".

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وتابع "من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم، عيد ميلاد مجيد".

وكان صلاح قد نشر مقعطع فيديو سابق للتنديد لما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال محمد صلاح في الفيديو: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وأضاف "شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وأكمل "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها".

وأردف "يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا".

وشدد "يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".

وأكمل "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا".

وأتم "أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".

واتخذ محمد صلاح قائد منتخب مصر خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بعد الأحداث الأخيرة.

وكان رامي الناظر الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري قد أعلن تبرع محمد صلاح من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال الناظر عبر MBC مصر: "محمد صلاح تبرع بالفعل، والأمر ليس غريبا عليه وليست تلك المرة الأولى التي يساهم فيها بالمساعدة داخل أو خارج مصر".

وشدد "تواصل معنا وأبلغنا من خلال مدير أعماله بالتبرع".

محمد صلاح فلسطين غزة
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