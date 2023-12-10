بعد 4 مباريات دون فوز.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على لوتون ويعود للانتصارات

عاد مانشستر سيتي للانتصارات مرة أخرى بالفوز على لوتون تاون بهدفين مقابل هدف بعد التأخر في نهاية الشوط الأول.

وجمعتهما المباراة في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي على ملعب كنيلوورث رود معقل لوتون.

وسجل ثنائية سيتي بيرناردو سيلفا وجاك جريليش.

ولم يتمكن سيتي من تحقيق الفوز في الـ4 مباريات الماضيين في الدوري الإنجليزي فتعادل في 3 ضد تشيلسي وليفربول وتوتنام وخسر ضد أستون فيلا.

ولم يسبق أن لم يتمكن بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي بأن لم يحقق فوزا على الأقل في 5 مباريات متتالية خلال مسيرته التدريبية.

وحصل رودري على بطاقة صفراء في المباراة من خطأ تكتيكي لتكون البطاقة الرابعة خلال الموسم الحالي، بينما حصل على نفس الرقم من البطاقات خلال الموسم السابق كله.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد سيتي ليصل للنقطة 33 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد لوتون عند النقطة التاسعة في المركز الـ18.

التشكيل

عوض بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي غياب إيرلينج هالاند بمشاركة جوليان ألفاريز في مركز المهاجم، بجانب جريليش وفيل فودين كجناحين.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة لوتون تاون 📋 هالاند خارج القائمة.. عودة رودري إلى التشكيل الأساسي ✅#في_إنجلترا pic.twitter.com/QXodgKeXTb — FilGoal (@FilGoal) December 10, 2023

شوط أوله حلو وآخره مر

هاجم سيتي منافسه لوتون منذ بداية الشوط الأول ففي الدقيقة الثانية تصدى توماس كامينسكي حارس مرمى لوتون لتسديدة فيل فودين القوية.

واصل فودين لتهديده لكامينسكي ففي الدقيقة 27 سدد فودين كرة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها كامينسكي على مرتين.

كذلك حاول ألفاريز أن يسجل الهدف الأول لسيتي لكن وقف كامينسكي بالمرصاد له.

لم يتوقف الأمر عند ذلك فجاء دول المهاجم الثالث جريليش ففي الدقيقة 35 حاول أن يسجل الهدف الافتتاحي لم يتمكن من ذلك.

وأتى المر على سيتي الآن بعد تمكن إليجاه أديبايو من تسجيل الهدف الأول للوتون في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل من الضائع من الشوط الأول برأسية في شباك إيدرسون حارس مرمى سيتي.

شوط اكتمال العودة

تمكن سيتي من تسجيل الهدف الأول والتعادل في الدقيقة 61 عن طريق بيرناردو سيلفا بعد تسديد الكرة دون استلامها من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك لوتون.

وبعد ثلاث دقائق فقط سجل جريليش هدف اكتمال العودة بعد عرضية من ألفاريز ليضع جريليش الكرة في الشباك بسهولة.

تهديد على استحياء وشك في طرد

حاول لوتون أن يسجل هدف التعادل ففي الدقيقة 67 توغل روس باركلي لاعب أصحاب الأرض وسدد كرة خطيرة مرت بجانب المرمى قليلا.

تدخل حكم المباراة في الدقيقة 69 بعدما استدعته تقنية الفيديو لشك في طرد جاكوب براون لاعب لوتون بعد تدخله العنيف على فودين، لكن القرار النهائي بعدم حصول براون على أي بطاقة.

واستطاع سيتي بأن يسيطر على إيقاع المباراة وعلى لوتون بعدم تمكنه من محاولات حقيقية.

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