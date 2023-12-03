جوارديولا: التحكيم؟ لن أجيب مثل أرتيتا.. وكرة القدم مثل الحياة

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 21:52

كتب : FilGoal

سقوط بيب جوارديولا

رفض بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي التعليق على الأداء التحكيمي في مباراة توتنام في الدقائق الأخيرة.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 مواجهة سيتي وتوتنام في ختام الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال بيب جوارديولا عبر شبكة "سكاي سبورتس" ردا على ما حدث في الدقائق الأخيرة: "السؤال التالي، لن أجيب مثلما فعل ميكيل أرتيتا".

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وسبق أن أبدى أرتيتا مدرب أرسنال غضبه من احتساب هدفا لصالح نيوكاسل في مباراة فريقه قائلا: "الآن أشعر بالخجل. هذا عار". (طالع التفاصيل)

وتابع "الأمر يصبح صعبا عندما تعيد اللقطة، الحكم قرر أن يطلق الصافرة بعدما أشار باستمرار اللعب، وبعد التمريرة أطلق الصافرة، لذلك لا أستطيع فهم هذا الأمر".

وأكمل "كانت مباراة جيدة، هذا الأمر المهم، كان الأمر مؤسفا مثلما حدث ضد ليفربول".

وتابع "لدي شعور أننا كنا رائعين في جميع المستويات أمام فريق رائع للغاية ومدرب يعرف كيف يلعب".

وأضاف "صنعنا عديد الفرص وكنا الأكثر حدة، وتركيزنا لا يُصدق، والشعور بأنه يمكننا الاستمرار في صدارة الدوري".

وأتم "أحيانا كرة القدم تكون مثل الحياة، لا تحصل على ما تستحق".

وتراجع سيتي للمركز الثالث بعد التعادل الثالث تواليا برصيد 30 نقطة بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما ارتقى توتنام للمركز الخامس برصيد 27 نقطة وأوقف نزيف النقاط بعد 3 هزائم.

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