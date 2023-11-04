أرتيتا: قضيت 20 عاما في إنجلترا والآن أشعر بالخجل.. كيف تم احتساب هدف نيوكاسل؟

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال غضبه من مستوى التحكيم في مباراة الفريق التي خسرها أمام نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد.

وقال أرتيتا في تصريحاته لقناة بي بي سي عقب المباراة: "أمدح اللاعبين على طريقة لعبهم وتنافسهم في هذا الملعب أمام هذا الفريق".

وأضاف "لم يكن من المفترض أن تخرج النتيجة هكذا وهناك أسباب عديدة لذلك".

وأوضح "إذا كان هناك فريق يبحث عن الفوز اليوم فقد كان أرسنال".

وعن هدف نيوكاسل قال أرتيتا: "ما حدث كان محرجا. كيف تم احتساب هذا الهدف في الدوري الإنجليزي لذي نقول إنه الأفضل في العالم؟ قضيت 20 عاما في إنجلترا والآن أشعر بالخجل. هذا عار".

وأكمل "نحاول فعل أشياء مذهلة لنصبح في أعلى مستوى كل أسبوع، وحين لا نكون جيدين أرفع يدي وأتحمل المسؤولية".

واختتم "الناتج بعيد تماما عن المستوى الذي يحتاج الدوري للحفاظ عليه. هذا ليس جيدا بما يكفي، وأنا أشعر بالحرج لكوني جزء من ذلك".

الهدف سجله أنتوني جوردون في الدقيقة 64، واستلزم 3 دقائق كاملة لمراجعته عبر تقنية الفيديو لوجود شك في 3 مخالفات متنوعة خلال نفس اللعبة.

وخضع الهدف عبر تقنية الفيديو لمراجعة للشك في تجاوز الكرة للخط ومخالفة محتملة من جولينتون ضد جابرييل وتسلل محتمل على جوردون، ولكن في النهاية تم احتسابه.

video:1

GOAL!!!



EVENTUALLY after four minutes of VAR conversations, this goal from Gordon is given... but should it have been?#beINSPORTS #AFC #NUFC #NEWARS pic.twitter.com/tlWnUdcQxS — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 4, 2023

وبذلك يتجمد رصيد أرسنال عند 24 نقطة في المركز الثالث، ويفقد فرصة الاستمرار في مطاردة مانشستر سيتي المتصدر مؤقتا برصيد 27 نقطة بعد سحق بورنموث بنتيجة 6-1.

توتنام الثاني يمكنه الابتعاد عن أرسنال أيضا، حيث يملك 26 نقطة ويلعب ضد تشيلسي غدا الأحد.

أما نيوكاسل يونايتد فرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس.