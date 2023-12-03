الدوري الإنجليزي - واتكينس ينقذ أستون فيلا من الخسارة.. وتعادل وست هام وبالاس

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 19:14

كتب : FilGoal

أولي واتكينس - أستون فيلا - بورنموث

حسم التعادل مواجهتي بورنموث وأستون فيلا، ووست هام وكريستال بالاس في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يأتي ذلك في الوقت الذي حقق فيه تشيلسي فوزا صعبا على برايتون بنتيجة 3-2، فيما فاز ليفربول بنتيجة 4-3 على فولام بالتوقيت ذاته.

بورنموث × أستون فيلا

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لم يدفع أوناي إيمري المدير الفني لـ أستون فيلا بماتي كاش وديابي في التشكيل الأساسي، فيما بدأ أولي واتكنيس أساسيا.

وتقدم أصحاب الأرض عن طريق أنطونيو سيمينو بعد عرضية من كريستي في الدقيقة العاشرة.

وسجل ليون بايلي هدف التعادل لفيلا في الدقيقة 20 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين سجل دييجو كارلوس هدف قلب النتيجة للضيوف لكن ألغي بعد مطالعة تقنية الفيديو ليظل التعادل سائدا.

في الشوط الثاني أودع دومينيك سولانكي الهدف الثاني في الزاوية اليسرى للمرمى في الدقيقة 52 كاتبا تقدم بورنموث مجددا.

وشارك موسى ديباي وماتي كاش في الدقيقة 74 بحثا من إيمري عن التعادل.

وفي الدقيقة 90 أرسل ديباي عرضية أودعها واتكينس برأسية في الشباك مسجلا هدف التعادل القاتل وتقاسم النقاط.

وأصبح الهداف الإنجليزي ثالث أكثر لاعب يساهم في أهداف الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا بعد إرلينج هالاند (17) ومحمد صلاح (16).

Aston Villa's Ollie Watkins celebrates scoring their side's second goal of the game during the Premier League match at the Vitality Stadium,...

وظل فيلا رغم التعادل في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

فيما يظل بورنموث في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

وست هام × كريستال بالاس

تقاسم أيضا وست هام النقاط مع بالاس، ورغم تقدم الهامرز بهدف محمد قدوس في الدقيقة 13.

إلا أن خطأ كوستاس مافروبانوس في الدقيقة 53 استغله إودنيس إدوارد.

وظل فيلا تاسعا في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

فيما يأتي بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

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