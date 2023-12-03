الدوري الإنجليزي - واتكينس ينقذ أستون فيلا من الخسارة.. وتعادل وست هام وبالاس

حسم التعادل مواجهتي بورنموث وأستون فيلا، ووست هام وكريستال بالاس في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يأتي ذلك في الوقت الذي حقق فيه تشيلسي فوزا صعبا على برايتون بنتيجة 3-2، فيما فاز ليفربول بنتيجة 4-3 على فولام بالتوقيت ذاته.

بورنموث × أستون فيلا

لم يدفع أوناي إيمري المدير الفني لـ أستون فيلا بماتي كاش وديابي في التشكيل الأساسي، فيما بدأ أولي واتكنيس أساسيا.

وتقدم أصحاب الأرض عن طريق أنطونيو سيمينو بعد عرضية من كريستي في الدقيقة العاشرة.

وسجل ليون بايلي هدف التعادل لفيلا في الدقيقة 20 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين سجل دييجو كارلوس هدف قلب النتيجة للضيوف لكن ألغي بعد مطالعة تقنية الفيديو ليظل التعادل سائدا.

في الشوط الثاني أودع دومينيك سولانكي الهدف الثاني في الزاوية اليسرى للمرمى في الدقيقة 52 كاتبا تقدم بورنموث مجددا.

وشارك موسى ديباي وماتي كاش في الدقيقة 74 بحثا من إيمري عن التعادل.

وفي الدقيقة 90 أرسل ديباي عرضية أودعها واتكينس برأسية في الشباك مسجلا هدف التعادل القاتل وتقاسم النقاط.

وأصبح الهداف الإنجليزي ثالث أكثر لاعب يساهم في أهداف الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا بعد إرلينج هالاند (17) ومحمد صلاح (16).

وظل فيلا رغم التعادل في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

فيما يظل بورنموث في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

وست هام × كريستال بالاس

تقاسم أيضا وست هام النقاط مع بالاس، ورغم تقدم الهامرز بهدف محمد قدوس في الدقيقة 13.

Five @premierleague assists for Vlad this season 👏 pic.twitter.com/xnYBfstIsS — West Ham United (@WestHam) December 3, 2023

إلا أن خطأ كوستاس مافروبانوس في الدقيقة 53 استغله إودنيس إدوارد.

وظل فيلا تاسعا في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

فيما يأتي بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.