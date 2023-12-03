السر في أرنولد و4 تصويبات تحسم الملحمة.. ليفربول يهزم فولام بعودة استغرقت دقيقتين

بعد مباراة ملحمية تأرجحت بين الفريقين، عاد ليفربول من بعيد ليهزم فولام برباعية ويحافظ على حظوظه في المنافسة على الصدارة.

سجل ترينت أرنولد هدفين، وواتارو إندو هدف ورابع لـ أليكسيس ماك أليستر، فيما سجل هاري ويلسون، وكيني تيتي، وبوبي ريد أهداف فولام.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 31 نقطة مرتقيا للمركز الثاني خلف أرسنال المتصدر برصيد 33 نقطة، فيما تجمد رصيد فولام عند 15 نقطة في المركز الـ14.







































































التشكيل

يورجن كلوب بدأ اللقاء بـ كويمان كيليير في حراسة مرمى ليفربول، فيما قاد داروين نونيز الهجوم بجانب لويس دياز، ومحمد صلاح.

📋تشكيل ليفربول #في_إنجلترا 🔴لويس دياز رفقة صلاح ونونيز في الهجوم أمام فولام pic.twitter.com/lh9x5K6FgZ — FilGoal (@FilGoal) December 3, 2023

في الجهة الأخرى، بدأ راؤول خيمنيز في هجوم فولام، فيما حرس بريند لينو المرمى.

أحداث المباراة

بدأت المباراة قوية وحماسية منذ البداية. فكان الهدف الأول لليفربول في الدقيقة السابعة، لكن ألغي الهدف.

تصويبة من دومونيك سوبوسلاي تصدى لها بريند لينو وتابعها لويس دياز لتصل إلى صلاح الذي يسجل لكن يلغى الهدف بسبب تسلل على دياز.

بريند ليندو تعرض لإصابة على إثر تلك الكرة، ليتلقى العلاج لمدة 7 دقائق ويكمل المباراة برابطة رأس.

أهداف متتالية

وجاء الهدف الأول في الدقيقة العشرين. كرة ثابتة نفذها ترينت أرنولد بشكل رائع في المرمى مسجلا الهدف الأول.

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رد فولام كان سريعا في الدقيقة الـ24. عرضية من الجهة اليسرى، قابلها هاري ويلسون بلمسة بين قدمي كويمان كيليير.

ليفربول حاول مجددا من كرة ثابتة في الدقيقة الـ28 نفذها كوستاس تسيميكاس، وقابلها جويل ماتيب برأسية فوق المرمى.

وجاء التقدم مجددا لـ ليفربول في الدقيقة الـ38. أليكسيس ماك أليستر أطلق تسديدة خرافية سكنت المقص الأيسر لـ لينو.

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GOAL!!!



What a way to score your first very Premier League goal for Liverpool! Pick that one out, Alexis Mac Allister. 2-1 Liverpool.#beINPL #LFC pic.twitter.com/0pXmzMYZ9P — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 3, 2023

ولم يهنأ الحمر بالتقدم كثيرا مجددا. فولام أدرك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، والمقدر بـ 9 دقائق.

ركنية لمسها لاعب فولام بلمسة، وقابلها كيني تيتي بلمسة فشل كيليير في التصدي لها.

فولام كاد يدرك التقدم في الدقيقة الـ45+6 بعد عرضية ورأسية تصدى لها كيليير، ليتابعها تيم ريم في المرمى لكن من وضعية تسلل.

ولم ينته هذا الشوط العامر بالأحداث هنا. فكاد صلاح يسجل الثالث في الدقيقة الـ45+9 بعدما انفرد إثر بينية داروين نونيز، وسدد بيمناه لكن تصدى لها لينو بقدمه ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

الشوط الثاني

ليفربول حاول بداية الشوط الثاني بقوة كذلك، فكاد داروين نونيز يتقدم مجددا في الدقيقة الـ53 بعد بينية من صلاح جعلت الأوروجواني ينفرد ويسدد لكن في القائم.

ماركو سيلفا أجرى أولى تبديلات المباراة في الدقيقة الـ62، إذ شارك ويليان وتوم كيرني بدلا من أندرياس بيريرا، وهاري ويلسون.

ورد كلوب في الدقيقة الـ64 بدخول كودي جاكبو وجو جوميز بدلا من دومينيك سوبوسلاي، وأليكسيس ماك أليستر.

جو جوميز هنا شارك كظهير أيمن، ودخل أرنولد في وسط الملعب للاستفادة من حلوله الهجومية.

الإصابة أجبرت كلوب على تبديل جديد، فأشرك إبراهيما كوناتي بدلا من جويل ماتيب المصاب بالدقيقة الـ69.

انقلاب في اللقاء

فولام فاجأ الجميع بهدف ثالث في الدقيقة الـ79 لتصعب الأمور على ليفربول. عرضية من توماس كايرني، قابلها بوبي ريد برأسية في المرمى مسجلا الثالث.

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GOAL!!! FULHAM LEAD!!!



Bobby Decordova-Reid comes off the bench to score an excellent goal at the back post with a towering header!#beINPL #LFC #FFC pic.twitter.com/3cLx1z1c5G — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 3, 2023

ليفربول كثف محاولاته لإدراك التعادل. وفي الدقيقة الـ83 أرسل ترينت أرنولد ركنية، قابلها لويس دياز برأسية تصدى لها بريند لينو، وتابعها محمد صلاح فوق المرمى.

كلوب تدخل لآخر مرة في الدقيقة الـ83 بدخول واتارو إندو بدلا من ريان جرافينبرخ.

ولم ييأس رجال ليفربول هنا. وجاء الحل من البديل. محمد صلاح مهد الكرة في الدقيقة الـ87 إلى واتارو إندو الذي سدد بشكل راائع في المرمى مسجلا التعادل.

هدف هو الأول لـ واتارو إندو بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ولم يلبس فولام أن عاد للعب مجددا، حتى وجد ليفربول يسجل الثالث. عرضية أخرجها الدفاع، واستلمها ترينت أرنولد وأطلق تصويبة رائعة في المرمى مسجلا الرابع.

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4-3 LIVERPOOL!!!



Just 80 seconds after Endo pulled things back level for Liverpool, Trent Alexander-Arnold looks like he has won it at Anfield. What a strike!#beINPL #LFC #FFC pic.twitter.com/DV2t1O57Q4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 3, 2023

هدف هو الثالث لـ ترينت أرنولد في آخر مباراتين.

باقي أحداث المباراة مرت بهدوء، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 31 نقطة مرتقيا للمركز الثاني خلف أرسنال المتصدر برصيد 33 نقطة، فيما تجمد رصيد فولام عند 15 نقطة في المركز الـ14.