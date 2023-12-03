تشيلسي ينجو من فخ الفيديو ويحقق فوزا مثيرا على برايتون

حقق تشيلسي فوزا مثيرا على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية تشيلسي في المباراة إنزو فيرنانديز الذي أحرز هدفين وليفي كولويل، يبنما سجل لبرايتون فاكوندو بونانوتي وجواو بيدرو.

الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ 19 في المركز العاشر، بينما توقف برايتون عند النقطة الـ 22 في المركز الثامن.

أحداث المباراة

تقدم تشيلسي بالهدف الأول في الدقيقة الـ 13 عن طريق إنزو فيرنانديز برأسية بعد عرضية بخلفية مزدوجة من بادياشيل.

وأضاف كولويل الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة الـ 22.

وقلص برايتون الفارق في الدقيقة الـ 43 عن طريق فاكوندو بونانونتي بطريقة رائعة.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة تعرض كونوك الاجير لاعب تشيلسي للطرد بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وفي الدقيقة الـ 63 حصل تشيلسي على ركلة جزاء بعد تدخل تقنية الفيديو ليسجل إنزو الهدف الثالث لفريقه والثاني له.

وقلص برايتون الفارق في الدقيقة الـ 91 عن طريق جواو بيدرو برأسية.

وكاد الحكم أن يحتسب ركلة جزاء لبرايتون بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة الـ 98 ولكنه لم يحتسبها بعد المشاهدة.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة ضد مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.