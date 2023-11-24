باتشيكو: الفوز على مازيمبي رسالة للجميع.. والسعيد جوكر لا غنى عنه

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 20:55

كتب : أحمد الخولي

جايمي باتشيكو - بيراميدز

وصف جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز فوز فريقه على مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا بالمستحق ورسالة قوية للمنافسين.

وبدأ بيراميدز مشواره في دوري أبطال إفريقيا بالفوز بهدف فاخري لاكاي. (طالع التفاصيل)

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي: "الجميع يستحق التهنئة على الفور المستحق، وأرسلنا رسالة للجميع بأنه رغم مشاركتنا لأول مرة في دوري الأبطال إلا أننا قادرين على منافسة الجميع، ونسعى حاليا للعبور من دور المجموعات والمنافسة بعدها على اللقب".

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا - صاروخية لاكاي تكتب انتصار أول لـ بيراميدز على مازيمبي تشكيل بيراميدز – رمضان والسعيد وماييلي يقودون الهجوم ضد مازيمبي قائمة بيراميدز – تواجد عبد الله السعيد ورمضان صبحي استعدادا للقاء مازيمبي مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: بيراميدز يرغب في ضم مصطفى سعد

وأضاف "نسير خطوة خطوة في كل مباراة يخوضها الفريق ونلعب بصورة ممتازة، واللاعبون يسعون للفوز في جميع مبارياتهم وينفذون تعليمات الجهاز الفني".

وأردف "من الضروري تكرار نفس الأداء في المباريات المقبلة وما تزال هناك 5 لقاءات أخرى، لابد وأن يحقق فيها الفريق الفوز ويجمع أكبر عدد من النقاط ويؤكد بلوغه إلى الدور المقبل وبتواضع شديد".

وأشار "الانتصار على مازيمبي هو أول خطوة في البطولة القارية، ومن الرائع الانتصار وبأداء قوي على فريق سبق له الفوز بلقب دوري الأبطال أكثر من مرة، وهو ما يدفعنا للحصول على الثقة المطلوبة والفوز في المباريات المقبلة مواصلة المشوار بكل قوة"

وشدد "منذ الموسم الماضي نعاني من إصابات وغيابات عديدة وحاليا الفريق يعاني من إصابات قوية وبعناصر مهمة، ولكنني مدرب واقعي وأحترم المجموعة الموجودة التي تبذل قصارى جهدها في كل تدريب لتشارك وتقدم أفضل ما لديها، وأثق في كل اللاعبين وبإمكانهم تعويض الغيابات المؤثرة".

وأتم مشيدا بالقائد عبد الله السعيد قائلا: "لاعب جوكر ولا غنى عنه داخل الملعب، ونفس الأمر ينطبق على أحمد فتحي وشريف إكرامي وهم أكبر لاعبي الفريق والقدوة لبقية اللاعبين ووجودهم مهم في الفريق وينفذون التدريبات بمنتهى القوة وهم مثال لباقي لاعبي الفريق وسعيد بوجودهم في صفوف فريقه".

وتصدر بيراميدز الترتيب مؤقتا لحين إقامة مباراة صنداونز الجنوب إفريقي ونواذيبو الموريتاني في المجموعة الأولى.

وحقق بيراميدز الفوز رقم 36 له إفريقيا من أصل 57 مباراة في خامس مواسم قاريا بعدما شارك في 4 نسخ سابقة في الكونفدرالية.

ويعد بيراميدز رابع أكثر فريق مصري حقق الفوز في البطولات الإفريقية المختلفة بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي.

ولأول مرة يحقق بيراميدز فوزا على مازيمبي حيث خسر من بطل الكونغو الديموقراطية من قبل وتعادل سلبيا في ربع نهائي الكونفدرالية في 2022.

دوري أبطال إفريقيا مازيمبي جايمي باتشيكو بيراميدز
نرشح لكم
أبطال إفريقيا - مجموعة الأهلي.. شباب بلوزداد يضرب يانج أفريكانز بثلاثية في ليلة دعم فلسطين قائمة الأهلي - غياب معلول وموديست وكريستو أمام ميدياما خبر في الجول - موديست يغيب عن الأهلي أمام ميدياما.. والكشف عن السبب مؤتمر مدرب ميدياما: لدي أسراري للفوز على الأهلي.. وأتمنى أن تملأ جماهيره الملعب مران الأهلي - محاضرة من كولر في ختام الاستعدادات لمواجهة ميدياما مدرب مازيمبي: لم أنتظر الخسارة من بيراميدز.. وخط الوسط سبب الهزيمة انتهت مجموعة الأهلي – شباب بلوزداد (3) (0) يانج أفريكانز.. فوز بثلاثية عبد الحق بن شيخة مديرا فنيا لـ سيمبا التنزاني
أخر الأخبار
هدف ديمبيلي الأول وخطأ دوناروما يتصدران قمة الـ 7 أهداف بين باريس سان جيرمان وموناكو 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
طبيب رضا سليم يكشف تطورات حالته وإمكانية مشاركته في كأس العالم للأندية 10 دقيقة | الدوري المصري
يوسف حسن لـ في الجول: بدأت العلاج الطبيعي بعد الجراحة.. وهذا موعد العودة 25 دقيقة | الدوري المصري
كين يواصل هز الشباك وينصر بايرن ميونيخ على كولن.. وموقف لم يحدث من 13 عاما 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
وكيلهما يكشف شرط انتقال أحمد ربيع إلى الزمالك وحقيقة مفاوضات القطبين مع قفة ساعة | ميركاتو
Gaming - تتويج Team Garuda بلقب بطولة Red bull clutch ساعة | Gamers
خليفة معلول؟ رئيس الاتحاد المنستيري يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم هشام بكار ساعة | الكرة المصرية
Gaming - محمد طارق يواصل المنافسة في بطولة العالم لـ كلاش رويال ساعة | Gamers
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بشرة خير.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز بأول جولتين من تصفيات كأس العالم 2 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 3 تشكيل منتخب مصر - 5 تغييرات من فيتوريا أمام سيراليون 4 رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة سبب عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات