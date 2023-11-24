باتشيكو: الفوز على مازيمبي رسالة للجميع.. والسعيد جوكر لا غنى عنه

وصف جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز فوز فريقه على مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا بالمستحق ورسالة قوية للمنافسين.

وبدأ بيراميدز مشواره في دوري أبطال إفريقيا بالفوز بهدف فاخري لاكاي. (طالع التفاصيل)

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي: "الجميع يستحق التهنئة على الفور المستحق، وأرسلنا رسالة للجميع بأنه رغم مشاركتنا لأول مرة في دوري الأبطال إلا أننا قادرين على منافسة الجميع، ونسعى حاليا للعبور من دور المجموعات والمنافسة بعدها على اللقب".

وأضاف "نسير خطوة خطوة في كل مباراة يخوضها الفريق ونلعب بصورة ممتازة، واللاعبون يسعون للفوز في جميع مبارياتهم وينفذون تعليمات الجهاز الفني".

وأردف "من الضروري تكرار نفس الأداء في المباريات المقبلة وما تزال هناك 5 لقاءات أخرى، لابد وأن يحقق فيها الفريق الفوز ويجمع أكبر عدد من النقاط ويؤكد بلوغه إلى الدور المقبل وبتواضع شديد".

وأشار "الانتصار على مازيمبي هو أول خطوة في البطولة القارية، ومن الرائع الانتصار وبأداء قوي على فريق سبق له الفوز بلقب دوري الأبطال أكثر من مرة، وهو ما يدفعنا للحصول على الثقة المطلوبة والفوز في المباريات المقبلة مواصلة المشوار بكل قوة"

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وشدد "منذ الموسم الماضي نعاني من إصابات وغيابات عديدة وحاليا الفريق يعاني من إصابات قوية وبعناصر مهمة، ولكنني مدرب واقعي وأحترم المجموعة الموجودة التي تبذل قصارى جهدها في كل تدريب لتشارك وتقدم أفضل ما لديها، وأثق في كل اللاعبين وبإمكانهم تعويض الغيابات المؤثرة".

وأتم مشيدا بالقائد عبد الله السعيد قائلا: "لاعب جوكر ولا غنى عنه داخل الملعب، ونفس الأمر ينطبق على أحمد فتحي وشريف إكرامي وهم أكبر لاعبي الفريق والقدوة لبقية اللاعبين ووجودهم مهم في الفريق وينفذون التدريبات بمنتهى القوة وهم مثال لباقي لاعبي الفريق وسعيد بوجودهم في صفوف فريقه".

























































































وتصدر بيراميدز الترتيب مؤقتا لحين إقامة مباراة صنداونز الجنوب إفريقي ونواذيبو الموريتاني في المجموعة الأولى.