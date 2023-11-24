دوري أبطال إفريقيا - صاروخية لاكاي تكتب انتصار أول لـ بيراميدز على مازيمبي

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 20:02

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي بيراميدز بهدف فاخري لاكاي ضد مازيمبي

بدأ بيراميدز مشواره في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بالفوز بهدف دون رد على مازيمبي الكونغولي في لقاء أقيم على استاد الدفاع الجوي.

سجل هدف اللقاء الوحيد: فاخري لاكاي.

وتصدر بيراميدز الترتيب مؤقتا لحين إقامة مباراة صنداونز الجنوب إفريقي ونواذيبو الموريتاني في المجموعة الأولى.

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وحقق بيراميدز الفوز رقم 36 له إفريقيا من أصل 57 مباراة في خامس مواسم قاريا بعدما شارك في 4 نسخ سابقة في الكونفدرالية.

ويعد بيراميدز رابع أكثر فريق مصري حقق الفوز في البطولات الإفريقية المختلفة بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي.

ولأول مرة يحقق بيراميدز فوزا على مازيمبي حيث خسر من بطل الكونغو الديموقراطية من قبل وتعادل سلبيا في ربع نهائي الكونفدرالية في 2022.

التشكيل

دفع جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز بثنائية هجومية تضم فاخري لاكاي وفيستون ماييلي.

وتواجد كريم حافظ في الوسط بجوار رمضان صبحي وعبد الله السعيد ومن خلفهم مهند لاشين.

بينما بدأ فلي تراوري في هجوم الضيوف.

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وصف المباراة

التهديد الأول في اللقاء جاء من فاخري لاكاي بتسديدة مرت أعلى العارضة في الدقيقة الثامنة.

وتصدى أحمد الشناوي في التصدي بسهولة لتسديدة فيليب كينزومبي في الدقيقة 16.

الدقائق التالية شهدت هدوء دون أي خطورة على المرميين بشكل محقق.

وأهدر رمضان صبحي بتسديدة من لمسة واحدة بعد عرضية كريم حافظ فرصة تسجيل الأول بكرة مرت بعيدة عن القائم مع مرور نصف ساعة على انطلاق اللقاء.

ولم يستغل ماييلي تمريرة الشيبي الطولية بشكل سليم بعدما انفرد مستفيدا من خطأ ثنائي الدفاع، وسدد كرة ضعيفة في يد الحارس في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني كسر فاخري لاكاي الهدوء بهدف أول في مرحلة دور المجموعات بعد توغل من محمد الشيبي وعرضية لماييلي الذي هيأ الكرة إلى فاخري القادم من خارج منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية سكنت الشباك على يسار الحارس في الدقيقة 54.

وللموسم الثالث على التوالي يسجل لاكاي مع بيراميدز قاريا، وهو الرابع له بقميص الفريق متساويا مع فخر الدين بن يوسف.

أجرى المدرب البرتغالي أول تغيير في الدقيقة 72 بمشاركة محمود مرعي بدلا من كريم حافظ، ثم دفع بالبوركينابي بلاتي توريه بدلا من لاكاي في الدقيقة 80.

وكاد ماييلي أن ينهي اللقاء إكلينيكيا بعدما انفرد إثر تمريرة بينية من رمضان صبحي بتسديدة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 86.

وأهدر محمد حمدي برأسية فرصة تسجيل الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع بعد عرضية الشيبي.

وأهدر ماييلي فرصة الثاني مجددا بعد دقيقة إثر انفراد تام لكن تسديدته جاءت في يد الحارس، وأنهى بعدها الحكم اللقاء كاتبا أول انتصار لبيراميدز في مجموعات دوري أبطال إفريقيا في تاريخه.

دوري أبطال إفريقيا مازيمبي بيراميدز
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