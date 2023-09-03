بعد فضيحة الفساد قبل القرعة.. أول قرار من لجنة الدوري الإفريقي تجاه بترو أتليتكو

اتخذت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي أول قراراتها تجاه نادي بترو أتليتكو على خلفية قضية الفساد التي وقع فيها مؤخرا.

وأصدرت لجنة الدوري الإفريقي لكرة القدم بيانا رسميا اليوم الأحد، أعلنت فيه تعليق مشاركة بترو أتليتكو في البطولة، لحين انتهاء تحقيقات الاتحاد الأنجولي لكرة القدم في وقائع الفساد المتهم بها النادي.

الاتحاد الأنجولي لكرة القدم أعلن قرارات صادمة أمس السبت، تفيد بإيقاف بترو أتليتكو عن أي نشاط يخص كرة القدم لمدة عامين، وكذلك هبوط نادي كابو سكورب ونادي أكاديميكا دو لوبيتو.

في المقابل أعلن بترو أتليتكو تقدمه باستئناف عقب العقوبة الموقعة عليها بالايقاف عن أي نشاط رياضي لمدة عامين.

جاءت تلك العقوبة بعد "تسجيل صوتي لمدرب نادي أكاديميكا دو لوبيتو اعترف خلاله بتلقيه أموالا من أجل الفوز على أول أغسطس المنافس الرئيسي لبترو أتليتكو في مسابقة الدوري". حسبما كشف مصدر من الاتحاد الأنجولي لـFilGoal.com

ولكن ماذا لو قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استبعاد بترو أتليتكو من بطولة الدوري الإفريقي؟ هذا ما كشفه مصدر من كاف لـFilGoal.com أمس السبت.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "في حال استبعاد الفريق؟ سيتم اختيار البديل بناء على معيارين. الأولى: بحسب الموقع الجغرافي، والثانية: بحسب تصنيف كاف في آخر 5 سنوات". (طالع التفاصيل)

كانت قرعة بطولة الدوري الإفريقي أمس السبت، قد أسفرت عن مواجهة بترو أتليتكو لفريق ماميلودي صنداونز في ربع النهائي.

وسيلعب الفائز بين الفريقين مع الفائز بين الأهلي وسيمبا التنزاني في نصف النهائي.