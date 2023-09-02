مصدر من الاتحاد الأنجولي يكشف لـ في الجول تفاصيل إيقاف بترو أتليتكو

كشف مصدر من الاتحاد الأنجولي لكرة القدم تفاصيل إيقاف بترو أتليتكو لمدة عامين ضمن مجموعة من العقوبات الصارمة.

وأعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم إيقاف بترو أتليتكو لمدة عامين وكذلك هبوط نادي كابو سكورب ونادي أكاديميكا دو لوبيتو.

كما قرر إيقاف أوجستينو تراماجال مدرب أكاديمكيا دو لوبيتو لمدة 4 أعوام وإيقاف اللاعب مارسيو لوفامبو لمدة عام.

وقال مصدر من الاتحاد الأنجولي لـ FilGoal.com : "تم إيقاف بترو أتليتكو لمدة عامين بعد تسجيل صوتي لمدرب نادي أكاديميكا دو لوبيتو اعترف خلاله بتلقيه أموالا من أجل الفوز على أول أغسطس المنافس الرئيسي لبترو أتليتكو في مسابقة الدوري".

وأضاف "المدرب أوجستينو تراماجال اعترف أيضا بتلقيه أموالا من مالك كابو سكورب من أجل تسهيل مهمة فريقه في نصف نهائي كأس أنجولا".

وواصل "تم إيقاف بترو أتليتكو لمدة عامين وهبوط كابو سكورب وأكاديميكا دو لوبيتو وإيقاف المدرب 4 أعوام واللاعب مارسيو لوفامبو لمدة عام".

وأتم "لجنة الاستئناف بالاتحاد الأنجولي ستجتمع نهاية الأسبوع الجاري لبحث الاستئنافات المقدمة من جميع الأطراف".

وأعرب بترو أتليتكو في بيان رسمي عن استيائه من العقوبة موضحا أن القرار جاء قاسيا وأنه سيقدم استئنافا خلال الساعات المقبلة.

وجاء قرار إيقاف بترو أتلتيكو قبل ساعات من موعد إجراء قرعة النسخة الأولى من مسابقة الدوري الإفريقي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق موعد وتفاصيل قرعة النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.

وتقام قرعة النسخة الأولى من الدوري الإفريقي، اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر بالقاهرة.

وأكد كاف على أن البطولة ستشهد مشاركة أندية: الأهلي (مصر) والترجي (تونس) والوداد (المغرب) وصن داونز (جنوب إفريقيا) وسيمبا (تنزانيا) وبترو أتليتكو (أنجولا) وأنيمبا (نيجيريا).

ماذا حدث؟

تم تسريب مقطع صوتي لـ أوجستينو تراماجال مدرب فريق أكاديميكا دي لبوتو الأنجولي، اعترف خلاله بالحصول على 3 مليون كوانزا (عملة أنجولا) من إدارة بترو أتليتكو أي ما يعادل 3636.6 دولارا، وذلك تحفيزا له ولفريقه قبل مباراتهم ضد أول أغسطس في مباراة حددت بشكل كبير شكل المنافسة على لقب الدوري خاصة مع تصدر أول أغسطس للمسابقة.

وقاد ترامجال فريقه للفوز بالفعل أول أغسطس بهدف دون رد ما ساعد بترو أتليتكو في تحقيق لقب الدوري.

الأمر الغريب أن المدرب ذاته رفض رشوة قيمتها 7 ملاين كونزا (8500 دولار) من إدارة أول أغسطس قبل خوض المباراة.

كما حصل المدرب ذاته على مبلغ من بينتو كانجامبا مالك نادي كابوسكورب مقابل خسارة مباراة نصف نهائي الكأس، لكن أكاديميكا دي لبوتو حقق الفوز هذا المرة بهدفين مقابل هدف.

الاتحاد الانجولي أصدر قراراته الصارمة بعدما فتح تحقيق، على رأسها منع بترو أتليتكو من أي نشاط رياضي لمدة عامين وذلك قبل ساعات من قرعة الدوري الإفريق.

كما قرر هبوط نادي أكاديميكا دي لبوتو وكابوسكورب للدرجة الثانية نتيجة التلاعب في نتائج المباريات وإيقاف