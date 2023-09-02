مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف بترو أتليتكو من الدوري الإفريقي.. والبديل حال استبعاده

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موقف نادي بترو أتليتكو الأنجولي من المشاركة في بطولة الدوري الإفريقي بعد قرار إيقافه لمدة عامين.

وتُسحب مساء اليوم السبت قرعة النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي بمشاركة 8 فرق على رأسها الأهلي وبترو أتليتكو.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "الاتحاد الأنجولي لم يُبلغ كاف بأي قرار رسمي حتى الآن بشأن بترو أتليتكو".

وأضاف "ستقام القرعة بطريقة طبيعية، وسننتظر قرار الاتحاد الأنجولي النهائي لوجود أكثر من إجراء قانوني سيتم اتخاذه في هذه القضية بين جميع الأطراف لاحقا".

وأوضح "في حال استبعاد الفريق؟ سيتم اختيار البديل بأحد الطريقتين، الأولى: بحسب الموقع الجغرافي، والثانية: بحسب تصنيف كاف في آخر 5 سنوات".

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وأعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم إيقاف بترو أتليتكو لمدة عامين وكذلك هبوط نادي كابو سكورب ونادي أكاديميكا دو لوبيتو. (طالع التفاصيل)

كما قرر إيقاف أوجستينو تراماجال مدرب أكاديمكيا دو لوبيتو لمدة 4 أعوام وإيقاف اللاعب مارسيو لوفامبو لمدة عام.

وقال مصدر من الاتحاد الأنجولي لـ FilGoal.com : "تم إيقاف بترو أتليتكو لمدة عامين بعد تسجيل صوتي لمدرب نادي أكاديميكا دو لوبيتو اعترف خلاله بتلقيه أموالا من أجل الفوز على أول أغسطس المنافس الرئيسي لبترو أتليتكو في مسابقة الدوري".

وشدد "لجنة الاستئناف بالاتحاد الأنجولي ستجتمع نهاية الأسبوع الجاري لبحث الاستئنافات المقدمة من جميع الأطراف".

ماذا حدث؟

تم تسريب مقطع صوتي لـ أوجستينو تراماجال مدرب فريق أكاديميكا دي لبوتو الأنجولي، اعترف خلاله بالحصول على 3 مليون كوانزا (عملة أنجولا) من إدارة بترو أتليتكو أي ما يعادل 3636.6 دولارا، وذلك تحفيزا له ولفريقه قبل مباراتهم ضد أول أغسطس في مباراة حددت بشكل كبير شكل المنافسة على لقب الدوري خاصة مع تصدر أول أغسطس للمسابقة.

وقاد ترامجال فريقه للفوز بالفعل أول أغسطس بهدف دون رد ما ساعد بترو أتليتكو في تحقيق لقب الدوري.

الأمر الغريب أن المدرب ذاته رفض رشوة قيمتها 7 ملاين كونزا (8500 دولار) من إدارة أول أغسطس قبل خوض المباراة.

كما حصل المدرب ذاته على مبلغ من بينتو كانجامبا مالك نادي كابوسكورب مقابل خسارة مباراة نصف نهائي الكأس، لكن أكاديميكا دي لبوتو حقق الفوز هذا المرة بهدفين مقابل هدف.

الاتحاد الانجولي أصدر قراراته الصارمة بعدما فتح تحقيق، على رأسها منع بترو أتليتكو من أي نشاط رياضي لمدة عامين وذلك قبل ساعات من قرعة الدوري الإفريق.

كما قرر هبوط نادي أكاديميكا دي لبوتو وكابوسكورب للدرجة الثانية نتيجة التلاعب في نتائج المباريات وإيقاف