مدرب سيمبا لـ في الجول: مواجهة الأهلي؟ الدوري الإفريقي فرصة جيدة وعلينا استغلالها

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 21:39

كتب : محمد عبد العظيم

روبرتو أوليفيرا - سيمبا

وصف البرازيلي روبرتو أوليفيرا المدير الفني لـ سيمبا التنزاني أن بطولة الدوري الإفريقي رائعة له ولفريقه، وأوضح أن هدفه المنافسة على اللقب.

وأسفرت قرعة دور ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي عن مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني في الافتتاح. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب سيمبا التنزاني لـ FilGoal.com: "سعيد بلقاء الأهلي لأن سيمبا حاليا يمتلك فريقا جيدا وقدرات كبيرة. نحن الآن في المركز السابع بين أفضل 10 فرق في إفريقيا، وهذا جيد لنا بأن نكون بجانب الأهلي والوداد والزمالك والترجي ومازيمبي، وهم أندية لها تاريخ كبير".

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وأضاف "فكرة الدوري الإفريقي رائعة، امتلك خبرات في فريقي وأيضا شباب قادرين على صناعة الفارق، متحمس للغاية لهذه البطولة، هذه فرصة جيدة لنا وعلينا استغلالها".

Oliveira opens up on rewarding Kibu Denis

وأكمل "سنواجه الأهلي وهو بطل دوري أبطال إفريقيا ولديه خبرات كبيرة، في رأيي من الرائع خوض الذهاب على ملعبنا الذي سيكون مكتظا بجماهيرنا، اللعب في مصر إيابا سيكون جيدا أيضا".

وواصل "بكل تأكيد سأتحدث مع لويس ميكسيوني عن الأهلي وأعلم أن علاقته جيدة هناك، والجميع يعرف من هو الأهلي".

وأتم "هدفنا هو اللعب على التأهل والمنافسة على اللقب في النهاية".

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وستقام مباراة الذهاب يوم 20 أكتوبر في تنزانيا والإياب يوم 24 أكتوبر في القاهرة.

الأهلي شارك في 20 مباراة ضد الأندية التنزانية فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر 4، وسجل لاعبوه 37 هدفا واستقبل 8 فقط.

في المقابل خاض سيمبا 21 مباراة ضد الأندية المصرية فاز في 10 وتعادل في 3 وخسر 8، سجل لاعبوه 28 هدفا واستقبل 17.

والوحيد الذي سجل هدفا للأهلي في تنزانيا في شباك سيمبا هو محمود الخطيب رئيس النادي الحالي.

الذهاب في تنزانيا والإياب في القاهرة، فمن يحسم بطاقة الصعود لنصف نهائي الدوري الإفريقي؟

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